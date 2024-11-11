«الشارقة للكتاب» يوفر لزواره القادمين من دبي خيارات التنقل بالقوارب مجاناً

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن شراكة مع كل من الطرق والمواصلات في الشارقة ونظيرتها في إمارة دبي، بهدف تسهيل وصول زوار الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب القادمين من إمارة دبي عبر محطة الغبيبة للنقل البحري.

وبناء على الشراكة، توفر هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة 10 قوارب لنقل الزوار القادمين من دبي ومن أنحاء الشارقة مجاناً وبشكل يومي طوال أيام المعرض من محطة «مربى الشارقة للأحياء المائية» إلى المعرض، مع تخصيص مرسى مؤقت للقوارب بالقرب من مركز إكسبو الشارقة، الذي يحتضن فعاليات المعرض بين 6 و17 نوفمبر الجاري، مما يسهم في تعزيز سهولة التنقل ووصول الزوار إلى المعرض.

وقال بدر محمد صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إثراء تجربة الزوار الذين يقبلون على فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتوفير سبل سهلة لوصول الزوار إلى المعرض من إمارة دبي؛ وذلك انطلاقاً من كون المعرض أصبح محطة سنوية مهمة على أجندة آلاف الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها، مما يجعل مبادرة توفير القوارب المجانية من محطة مربى الأحياء المائية، وإنشاء مرسى مؤقت أمام إكسبو الشارقة خطوة مهمة تساهم في توفير سبل الراحة لجمهور المعرض، إلى جانب التشجيع على استخدام وسائل المواصلات العامة».

وتوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلات يومية منتظمة بالقوارب المائية بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، مما يتيح للركاب الوصول بسهولة بين الإمارتين طيلة أيام الأسبوع.