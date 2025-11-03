بدور القاسمي: الشارقة حريصة على تمكين المبدعين

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعمال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الناشرين الدولي، الذي انطلقت فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، قبيل بدء الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويستمر حتى يوم غد بمشاركة 1258 ناشراً من 116 دولة.

وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، رحّبت الشيخة بدور القاسمي بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت: «في كل عام، يُظهر مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة، أن قصة النشر العالمي تحفل بالعديد من المؤلفين.

ومع تطوّر صناعتنا وتكيّفها مع التحوّلات التقنية، يجب أن نظل متّحدين حول غايتنا الأساسية: أن نجعل القصص أكثر وصولاً، وتنوّعاً، وإنسانية.

ومن خلال هذا المؤتمر، والعديد من المبادرات الأخرى، تواصل الشارقة التزامها ببناء الجسور التي تربط بين الناشرين، وتمكّن المبدعين، وتعزّز المستقبل المشترك لهذه الصناعة».

حضر افتتاح المؤتمر، إلى جانب الشيخة بدور القاسمي، أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وجفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومادلين ماكنتوش، المؤسِّسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة أوثورز إكويتي، وفيدون كيدونياتيس، نائب رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين، والممثل عن اتحاد الناشرين اليونانيين، إلى جانب نخبة من قادة صناعة النشر الدوليين.

وافتتحت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جدول أعمال اليوم الأول، بكلمة رحبت فيها بالمشاركين، وقالت: «اليوم، أصبحت قدرتنا كناشرين على تحقيق رسالتنا، في ربط الكتّاب بالقراء، ونشر التعليم، وإلهام الناس، أعظم من أي وقت مضى، وذلك بفضل التقدّم في تقنيات الوصول، من انتشار الكتب الصوتية إلى تقنيات تحويل النص من مقروء إلى مسموع، لقد أصبحنا نضمن وصول قوة القصة والمعرفة إلى الجميع.

فنحن في زمن يتيح للكتب أن تنتقل أبعد وأسرع، لتصل إلى كل مكان من العالم، عبر منصات وصيغ متعددة، كما نشهد اعترافاً متزايداً من الحكومات والقادة وصناع القرار بأهمية ترسيخ ثقافة القراءة، وذلك ما نشهده في الشارقة، كنموذج حيّ على ذلك».

من جهتها، تحدثت مادلين ماكنتوش، المؤسِّسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة أوثورز إكويتي عن التحولات المتسارعة في صناعة النشر، في جلسة أدارتها جو هنري، عضو المجلس الاستشاري والمديرة العامة السابقة لمجلة BookBrunch.

وأشارت مادلين إلى أن الكتب تمثل خلاصة الفكر الإنساني عبر قرون، وهي سلاح الثقافة الأول، مؤكدة أن كل ما يحيط بالكتاب يشهد تغيراً مستمراً، إذ لم يعد استهلاك المحتوى ثابتاً، بل تحكمه عوامل عديدة، أبرزها قدرة الكاتب على جذب انتباه الجمهور، مشددة على أن قوة الكتاب لا تكمن في القصة، بقدر ما تكمن في المؤلف الذي يصنع أثراً يبقى مع الزمن.

وأشارت إلى أن الابتكار في صناعة الكتاب بات اليوم يقوده الناشرون الجدد والمستقلون، الذين يقدمون نماذج جديدة للشراكة مع المؤلفين، تقوم على تقاسم عادل للأرباح، كما هو الحال في شركة «أوترز إكويتي»، التي تُمكّن الكتّاب من الحصول على النسبة الأكبر من العائدات، مع اعتماد نموذج يركّز على التسويق والاستعانة بالخبرات التحريرية الخارجية، لضمان الكفاءة والتنوع في المشروعات.

وتشهد الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الناشرين مبادرات نوعية، تسهم في تواصل المتخصصين في قطاع النشر من مختلف أنحاء العالم، منها «جدار العارضين»، وهي منصة تعرض أحدث الحلول التقنية والخدمات المبتكرة التي تدعم صناعة النشر في مجالات الطباعة والتوزيع الرقمي والذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، بهدف ربط الناشرين بمزوّدي الخدمات العالمية، واستكشاف شراكات جديدة، تعزّز تطور قطاع النشر، وتواكب تحولاته الرقمية.