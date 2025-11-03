سالم الحجري.. هوية الثقافة والتراث تحصد الفوز

جائزة مصور العام من هيبا، من أحدث فئات الجوائز الخاصة، وهي مُخصّصة لتكريم المصور الظاهرة، صاحب الإنجازات الإبداعية النوعية التي تجمَّعت في 12 شهراً متتالياً، مُعلنةً عن عامٍ مكتنز بالروائع البصرية المتفوّقة والمشاريع الفوتوغرافية ذات القيمة الاستثنائية.

المشاركون في هذه الفئة يجب عليهم تقديم أنفسهم وما حققوه في الـ12 شهراً الماضية، إلى جانب مشاريعهم الحالية ورؤيتهم للمشاريع المستقبلية، مُرفقةً بما يعتقدون بأنها صورهم الأيقونية التي ميّزت مسيرتهم في العام نسخة الجائزة لهذا العام، اختارت المصوّر العُماني سالم الحجري، الذي اشتُهر بقصصه البصرية المؤثّرة، التي تُركّز على الحفاظ على التراث الثقافيّ العُمانيّ والعربيّ والاحتفاء به.

من خلال عدسته، يُجسد هوية المنطقة الغنيّة بصورٍ نابضةٍ بالحياة، مؤثّرة عاطفياً، تربط التقاليد القديمة بروايات الحاضر.

طوال مسيرته المهنية، أدار سالم أكثر من 19 ورشة عمل متخصّصة في التصوير الفوتوغرافي، ركّز العديد منها على توثيق العادات العربية التقليدية.

وتشمل هذه الورش ورش عمل حول التبوريدة (عروض الخيول المغربية التقليدية) وسلسلة «نحن عُمان» الشهيرة، التي جَابَت مختلف مناطق السلطنة، مُجسّدةً تنوّع وعمق التراث العُمانيّ، بجانب تقديم عملية «التبسيل» للتمور كتقليدٍ عُمانيّ عريق، للمنصات العالمية.

حاز سالم العديد من الجوائز المرموقة عربياً ودولياً، حيث حصل على الميدالية الذهبية في فئة الأبيض والأسود ضمن الفريق العُماني في مسابقة الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (FIAP) الدولية. وقد احتَفَت مؤسساتٌ مرموقة بأعماله، منها متاحف قطر خلال مهرجان «قطر تُبدع» ومهرجان قطر للصورة.

تعكس معارضه، بما في ذلك «نحن عُمان» و«هاكاثون ناسا عُمان»، التزاماً راسخاً بعرض التراث من منظورٍ فنيّ وإنسانيّ.



فلاش

سالم الحجري.. سفير التراث البصري العُماني للعالم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae