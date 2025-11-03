سالم الحجري.. هوية الثقافة والتراث تحصد الفوز

المشاركون في هذه الفئة يجب عليهم تقديم أنفسهم وما حققوه في الـ12 شهراً الماضية، إلى جانب مشاريعهم الحالية ورؤيتهم للمشاريع المستقبلية، مُرفقةً بما يعتقدون بأنها صورهم الأيقونية التي ميّزت مسيرتهم في العام نسخة الجائزة لهذا العام، اختارت المصوّر العُماني سالم الحجري، الذي اشتُهر بقصصه البصرية المؤثّرة، التي تُركّز على الحفاظ على التراث الثقافيّ العُمانيّ والعربيّ والاحتفاء به.
من خلال عدسته، يُجسد هوية المنطقة الغنيّة بصورٍ نابضةٍ بالحياة، مؤثّرة عاطفياً، تربط التقاليد القديمة بروايات الحاضر.
طوال مسيرته المهنية، أدار سالم أكثر من 19 ورشة عمل متخصّصة في التصوير الفوتوغرافي، ركّز العديد منها على توثيق العادات العربية التقليدية.
وتشمل هذه الورش ورش عمل حول التبوريدة (عروض الخيول المغربية التقليدية) وسلسلة «نحن عُمان» الشهيرة، التي جَابَت مختلف مناطق السلطنة، مُجسّدةً تنوّع وعمق التراث العُمانيّ، بجانب تقديم عملية «التبسيل» للتمور كتقليدٍ عُمانيّ عريق، للمنصات العالمية.
تعكس معارضه، بما في ذلك «نحن عُمان» و«هاكاثون ناسا عُمان»، التزاماً راسخاً بعرض التراث من منظورٍ فنيّ وإنسانيّ.
سالم الحجري.. سفير التراث البصري العُماني للعالم
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
