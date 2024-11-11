إصدارات نوعية لـ «مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة» في «الشارقة للكتاب»

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والكتب ضمن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 الذي تتواصل فعالياته من 6 حتى 17 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الكتب كحصيلة لمخرجات ورش برنامج دبي الدولي للكتابة التي انعقدت خلال الفترة الماضية وهي «ورشة كتابة قصص الأطفال» و«ورشة نقد الكتب».



وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أنَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب يُشكِّل منصة مثالية للمؤسَّسة للمساهمة في إثراء الحراك الفكري داخل الأوساط المعرفية المختلفة.

ويأتي إطلاق هذه المجموعة المتميزة من الكتب ضمن المعرض بمثابة تأكيد جديد على الحضور الفاعل للمؤسَّسة ضمن مشهد صناعة الأدب واكتشاف المواهب الواعدة على الساحة العربية. ونأمل أن تقدم هذه المؤلفات إضافةً قيِّمةً للمكتبة العربية، وأن تشكِّل دفعاً إضافياً لحركة التأليف والنشر وتشجِّع المزيد من الأدباء وأصحاب الفكر.



وتضمَّنت المؤلفات النقدية 5 كتب تناولت موضوعات السرد القصصي والشعر والرواية وهي: «سيموطيقيا السرد القصصي.. حكايات أمنا الشجرة أنموذجاً» للكاتبة سمية علي رهيف. وكتاب «تحولات التجربة الشعرية.. دراسة في شعر حسن علي النجار» لمؤلفه الدكتور منتظر حسن الحسني؛ وكتاب «هسيس الخور.. دراسة في حياة وأدب إبراهيم بوملحة» لكاتبه عبيد إبراهيم.



وشملت المؤلفات كذلك كتاباً بعنوان «تمثيلات الجسد الانضباطي في المتخيّل الروائي.. رواية 1984 نموذجاً» لمؤلفته أميرة بنت حميد أحمد الغامدي، و«جماليات الإطار.. قراءة في النصوص الموازية.. مجموعة الشاعر أحمد الملا» للكاتبة عهود منصور حجازي التي تتناول فيه مقاربة مختلفة لتحليل الإطارات التي تؤثر في جمال الصور وإبراز تفاصيلها ضمن السياق الذي توجد فيه. أما قصص الأطفال فتضمنت 12 قصة، ومنها: اختفاء يوم العطلة، من تأليف نسمة شريف ورسوم أحمد فرج، وقصة الرسم بالناي من تأليف بسمة بن كيران ورسوم هالة علاء صالح.