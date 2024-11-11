منى الحمودي توقّع «مواعظ إبليس العشر»

وقّعت الزميلة الكاتبة منى الحمودي كتابها «مواعظ إبليس العشر» وذلك في ركن التوقيعات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.



تجليات

وتعكس الكاتبة من خلال هذه المجموعة القصصية تجليات نفسية واجتماعية وقيمية وفلسفية في عشر حيوات مختلفة، بطلها الحقيقي إبليس، الذي يجلس على منبره نافخاً كير بضاعته المزجاة ليبيعها لتلك الشخوص التي احتوتها القصص، وهو الرابط الذي يجمع القصص العشر بين طيات هذا الكتاب، يقبل عليهم، ينصحهم، يتغير مجرى حياتهم، يغويهم بفكرة الخلاص، فما بين انتقام وحرية، وانتحار وهروب، وقلق ويأس وطمع، هل سيرقص إبليس على نحيب هزيمة، وهل ستقبل تلك الشخصيات وصاياه، وهل سيظفر بتلك الحيوات؟.



تعالج المجموعة القصصية الصادرة عن دار قصة للنشر، العديد من التحديات الاجتماعية والبيئية والنفسية بأسلوب سرد مغاير، في حقب زمنية مختلفة، تاركة سؤالاً وجودياً عن قيمة الحياة والوجود.