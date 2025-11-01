«عبقرية راشد».. سمات متفردة وأفكار نيرة وإنجازات نوعية

يضيء كتاب «عبقرية راشد.. رحلة في أعماق عبقرية راشد بن سعيد آل مكتوم وفكره الاستراتيجي»، لمؤلفه الدكتور نجيب عبدالله الشامسي، والصادر عن دار المسار للدراسات الاقتصادية والنشر برأس الخيمة، على تفرد رؤى وأفكار وأعمال المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في شتى الصعد التنموية، إذ يتطرق المؤلف إلى سمات تميز تجربته القيادية، رحمه الله.

كما يعرض إلى محطات ومراحل نشأته، والصفات الرفيعة التي تحلى بها، ذلك بموازاة شرحه لأهمية حكمته ورؤيته الحصيفة الخلاقة والبناءة، في ابتكار أجدى مناهج وسبل التطوير والعمل التنموي في دبي ودولة الإمارات.

كذلك يشير الكتاب إلى الدور المهم للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد، في بناء ركائز دولة الاتحاد ومقومات ريادتها، شارحاً نظرته ومناهجه الملهمة فيما يخص النشاط التجاري في دبي، وحرصه على الاعتناء به وتعزيزه بوصفه دعامة ومنصة أساسية للنهضة الاقتصادية في الإمارة.

يضم الكتاب ستة أبواب ثرية شاملة، تحكي عن غنى وفاعلية وقيمة فكر وأعمال المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، ومن بين هذه الأبواب: «الفكر الاستراتيجي التنموي الاقتصادي»، «فلسفة العمل الاقتصادي».

وحول مضامين الكتاب ودوافعه وأغراضه، قال مؤلفه، نجيب عبدالله الشامسي: «إن ما ألهمني وحفزني لتأليف هذا الإصدار، هو المنهج العملي الاقتصادي والتنموي البناء والمثمر الذي أسس له ورسخه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى جانب الجهد النوعي الذي بذله، بالتكاتف والتعاضد مع أخيه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمواجهة وتجاوز التحديات وتعميق وتقوية دعائم نهضة دولة الإمارات».

وأضاف: «إن الشيخ راشد بن سعيد كان ذا رؤية ثاقبة وامتلك بعد نظر وحصافة ودراية واسعة، كما اتسم بقراءته الدقيقة لحقيقة المتغيرات الإقليمية والدولية، والقدرة على استثمارها بما يخدم مصلحة الدولة وتقوية ركائز ارتقائها وريادتها».