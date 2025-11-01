مؤتمر الناشرين الـ15 ينطلق اليوم في الشارقة

والذكاء الاصطناعي، وحقوق النشر، وتطوير الأسواق العالمية. إذ تشتمل على أجندة حافلة تضم أكثر من 30 موضوعاً ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر، وجلسات مهنية تجمع الناشرين من حول العالم.
واستشراف الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات الحديثة والتحولات الرقمية أمام العاملين في صناعة الكتاب. ويتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل المهنية التي تتيح للناشرين والخبراء والموزعين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون.
كما يتيح فرصاً لعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة، وبناء شراكات جديدة تعزز من انتشار المحتوى الأدبي والثقافي عالمياً، مع الاستفادة من خبرات أبرز المتخصصين لتطوير المهارات وضمان استدامة نجاح صناعة النشر بمختلف مكوناتها.
وتتناول جلسات الدورة الخامسة عشرة من «مؤتمر الناشرين» موضوعات مهنية متخصصة تركز على تطوير صناعة النشر العالمية، وتناقش سبل توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات بين الناشرين ووكلاء الحقوق والموزعين، بما يعزز من حركة الترجمة وتبادل الخبرات، تمهيداً لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل.