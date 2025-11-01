ورش وجلسات تفاعلية في خامس أيام «الفجيرة لكتاب الطفل»

قدم معرض الفجيرة لكتاب الطفل، الذي ينظمه مكتب ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في مركز المعارض بدبا الفجيرة، مجموعة متنوعة من الإصدارات المتخصصة لكبار المؤلفين التي تناسب مختلف أذواق محبي القراءة من الأطفال واليافعين.

وشهد المعرض، أول من أمس، إطلاق سلسلة «أريد أن أصبح ثرياً» للكاتبة في أدب الطفل واليافعين، فاطمة العليلي، وهي سلسلة مكونة من 12 كتاباً، وأعربت العليلي عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في معرض الفجيرة لكتاب الطفل في دورته الثانية، والتي تزخر بتنوع دور النشر والعناوين المشاركة، وتعد محطة ثقافية قيمة تثري تجربة الطفل القرائية والمعرفية.

واستضاف المعرض في خامس أيامه، مجموعة من الورش والجلسات التفاعلية والتعليمية التي شهدت إقبالاً ومشاركة واسعة من طلاب المدارس الذين تفاعلوا مع محتواها الإبداعي والثقافي في أجواء من الحماس.

كما استقبل المعرض الأسر وأطفالهم متجاوزاً الإقبال في الأيام السابقة، ما يعكس نجاحه في ترسيخ مكانته منصة ثقافية تجمع بين المعرفة والإبداع وتفاعل المجتمع. وتضمن ورشتين لمؤسسة الفطيم التعليمية، الأولى حول كتاب «الوطن جنة»، والثانية بعنوان: «كيف أتعامل مع المواقف الصعبة». كما شاركت سماح أبوبكر عزت، بورشتين: «من النهاية تبدأ الحكاية» و«علي وصديقه الذكي».

وقدم الإعلامي محمد الحواري خلال المعرض، ورشة «عدسة التعاطف الإنساني». كما تضمن المعرض، باقة متنوعة من الفعاليات الأخرى، بينها ورشتان للدكتور عبدالله الشرهان.