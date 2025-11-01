«آيكوم دبي» يثري حوار الثقافات ويستشرف مستقبل المتاحف

يثري المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي يُقام في دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، مكانة الإمارة بوصفها منارة عالمية للقاء الثقافات.

ومركز إبداع دولياً، إذ تلتقي فيه تجارب الحضارات المتنوعة، وتستشرف جلساته ومضامينه، مستقبل المتاحف، ذلك في ضوء دراسات وأبحاث ومشاركات آلاف المتخصصين المعنيين بمجال المتاحف وخبراء العمل الثقافي وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.

ويعتني المؤتمر في مناقشة موضوع رئيس، وهو: «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، إذ يستعرضه عبر مجموعة نقاشات، ويخصص ببرنامجه العلمي سلسلة جلسات وورش عمل تفاعلية تبحث محاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في: قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

وستلقي سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة رئيسية في مستهل أعمال هذا الحدث العالمي، إذ تمهد كلمة سموّها لأسبوع من الحوارات البنّاءة الرامية للارتقاء بقطاع المتاحف وتأكيد دورها المهم في حفظ ذاكرة المجتمعات.

وسيضم الحدث نخبة من أبرز الشخصيات الفاعلة في القطاعات الحكومية والمتاحف والثقافة والمجالات الإبداعية على مستوى العالم، ومنهم: هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي رئيسة اللجنة التنظيمية لـ«آيكوم دبي 2025».

والدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، وكاميني ساوني، المدير المؤسس لمتحف التصوير الفوتوغرافي في بنغالورو، والمهندسة المعمارية سمية فالي، رئيسة «استوديو كاونترسبيس» للأبحاث في جنوب أفريقيا.