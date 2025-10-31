«مكتبات الشارقة» تطلق برنامجاً ثقافياً ثرياً في «الشارقة للكتاب»

أعلنت مكتبات الشارقة العامة عن مشاركتها في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 5 ـ 16 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «بينك وبين كتاب»، عبر برنامج ثقافي متنوع يقام في جناح «مكتبات الشارقة» بالقاعة رقم 4، ويضم ثلاث فعاليات رئيسية ومبادرة خاصة لتشجيع الجمهور على الانضمام إلى عضوية المكتبة.

ويبدأ برنامج المكتبات في المعرض بفعالية سلسلة «كتّاب تحت الضوء»، التي تسلّط الضوء على نخبة من الأدباء العرب وتتيح للزوار التعرف على تجاربهم ومسيرتهم الإبداعية. ويتواصل مع فعالية «ما وراء الكواليس»، التي تهدف إلى الكشف عن العوالم الخفية وراء صناعة الإبداع الأدبي والفني، من خلال حوارات مباشرة مع صنّاع المحتوى والمبدعين.

أما فعاليات «نادي القراءة» فتفتح فضاءً تفاعلياً يجمع القرّاء لمناقشة الكتب وتبادل الآراء حولها، بمشاركة عدد من نوادي القراءة الفاعلة في الشأن الثقافي. كما تستقبل مكتبات الشارقة زوار جناحها بمبادرة خاصة تتيح للزوار خصماً بنسبة 50% على اشتراكات عضوية المكتبة عند التسجيل في الجناح طوال فترة المعرض.

وأكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة المكتبات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تمثل فرصة للتواصل مع جمهور القراء، وتعريفهم بخدمات المكتبات وبرامجها الثقافية المتنوعة التي تستمر على مدار العام.

مشيرة إلى أن الفعاليات هذا العام صُمّمت لتعكس رسالة المكتبات في جعل الكتاب محوراً للحياة اليومية، وتعزيز دور المكتبة مركزاً فاعلاً لنشر المعرفة، وتطوير مهارات القراءة والبحث لدى جميع فئات المجتمع.

وتستضيف مكتبات الشارقة ضمن برنامج «كتاب تحت الضوء» الشاعرة والكاتبة المصرية إيمان مرسال في جلسة بعنوان «الكتابة مكان للتوهّج» يوم السبت 8 نوفمبر، الساعة 6 مساء، والروائي الكويتي عبدالوهاب الحمادي في جلسة بعنوان «التاريخ بلغة الأدب» يوم الخميس 13 نوفمبر، الساعة 6 مساء. وتتناول اللقاءات مسارات الإبداع لدى الكتّاب المشاركين.



ما وراء كواليس الإبداع

وتتضمن فعالية «ما وراء الكواليس» جلستين رئيسيتين، الأولى بعنوان «فن البحث عن الإنسان»، وتستضيف الكاتب والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، يوم الجمعة 7 نوفمبر، الساعة 6 مساء، والثانية بعنوان «لغة التنين: كيف نقرأ الأدب الصيني بالعربية؟»، مع الكاتبة يارا المصري يوم السبت 15 نوفمبر، الساعة 6 مساءً، حيث يشارك الحضور تجاربه في الكتابة والأداء والإنتاج الفني.

فضاء تفاعلي

ويشارك في فعاليات «نادي القراءة» نادي سيمفونية المعرفة للقراءة من دولة الإمارات الذي يستضيف محمد الأنصاري يوم الأحد 9 نوفمبر، الساعة 5 مساء، ونادي كلمة للقراءة من الإمارات، الذي يشارك من خلال روضة المنصوري يوم الجمعة 14 نوفمبر، الساعة 6 مساء.

مبادرة الخصم على العضويات

وتطلق مكتبات الشارقة العامة مبادرة خاصة خلال فعاليات المعرض تتيح للزوار الحصول على خصم بنسبة 50% على عضوية الكبار عند التسجيل في جناح المكتبات في مركز إكسبو الشارقة طوال فترة المعرض.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الجمهور على الانضمام إلى المكتبات والاستفادة من خدماتها المتنوعة في مجالات القراءة والبحث والتعليم المستمر.