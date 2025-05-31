الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على إنجازات الإمارات في التمكين المجتمعي

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان «الإمارات والتمكين المجتمعي» ضمن موسمه الثقافي 2025. وأكد المشاركون في الندوة أن عام المجتمع 2025 في الدولة يعزز التمكين المجتمعي للأفراد والمؤسسات، ويقوي أواصر التلاحم والوحدة المجتمعية، ما يحقق النمو المستدام.

وشارك في الندوة فيصل محمد الشامسي، من المركز الوطني للمناصحة، وعائشة الرميثي، مدير إدارة البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأدارت الندوة هند الزعابي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقالت عائشة الرميثي إن سر الإنجاز والتأثير الكبير لدولة الإمارات هو التمكين المجتمعي، فهو إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التمكين المجتمعي وسيلة لتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وبناء مجتمعات قوية.

وأشارت إلى أن قيادة دولة الإمارات حرصت منذ قيام الاتحاد على أن يكون الإنسان محور التنمية، وهي تنظر إلى التمكين المجتمعي على أنه نهج متكامل وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أكد فيصل الشامسي أن قيام الاتحاد بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو أول نقطة لتمكين الإنسان في دولة الإمارات، وما زالت القيادة الرشيدة تسير على نهجه، وهي تدعم كل جوانب الحياة، وأمام هذا العطاء وتلك الجهود فعلى كل فرد أن يكون على قدر المسؤولية.

وسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات في الصدارة على المؤشرات العالمية، واستعرض عدداً من المجالات التي كان للتمكين أثره الكبير فيها، وأولها التمكين الأسري، مؤكداً أن الأسرة الصالحة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المتماسك والمزدهر.