مركز جمعة الماجد يسلّط الضوء على المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مكتبة جامعة لايدن في هولندا، أمس محاضرةً افتراضية بعنوان «المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن»، قدّمتها الدكتورة كيت بوكوفايا، أمينة مخطوطات الشرق الأوسط والكتب النادرة في مكتبة جامعة لايدن.

هدفت المحاضرة إلى الإضاءة على نوادر المخطوطات العربية التي تزخر بها مكتبة جامعة لايدن العريقة، والتي تُعدّ من المكتبات الأوروبية الغنية بالمصادر والمراجع.

واستعرضت الدكتورة بوكوفايا خلال المحاضرة تاريخ مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة من نشأتها وحتى اليوم، مقدّمةً عرضاً مصوّراً لعددٍ من المخطوطات العربية، من بينها الرسائل الصوفية للشيخ يوسف التاج الخلوتي، ومخطوطات لقصائد وأغانٍ يمنية، إضافةً إلى فهارس مخطوطات الحرم الشريف ومخطوطة طوق الحمامة، ومجموعة متنوّعة من المخطوطات.

كما ركّزت المحاضرة على أبرز الشخصيات التي أسهمت في تشكيل هذه المجموعة عبر القرون، بدءاً من «الآباء المؤسسين» مثل جوزيف سكاليجر، وجاكوبوس جوليوس، وليفينوس وارنر، وصولاً إلى الإضافات الحديثة التي أنجزها سنوك هرخرونيه وأمين المدني.

وفي ختام المحاضرة، تطرّقت الدكتورة بوكوفايا إلى المشاريع الجارية والمستقبلية لحفظ ورقمنة المخطوطات العربية، بما يضمن إتاحتها للباحثين والأجيال القادمة.

وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من المهتمين بعالم المخطوطات والتراث العربي، وتخلّلها نقاش ثريّ وأسئلة متنوّعة من المشاركين.