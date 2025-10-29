«إرثي».. عقد من الإبداع

مع احتفائه بمرور عشرة أعوام على تأسيسه يواصل مجلس إرثي للحرف المعاصرة ترسيخ مكانة الشارقة مدينة الحرف والفنون الشعبية، ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، مستنداً إلى سجل حافل من الإنجازات في الحفاظ على التراث الحِرفي الإماراتي، وتمكين الحِرفيات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التصميم والإبداع، عبر برامج ودراسات نوعية وشراكات عالمية.

على مدار السنوات العشر الماضية، وبرعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيسة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، شهد المجلس تحولاً جذرياً من مبادرة محلية، تهدف إلى إحياء الحرف التقليدية إلى منصة عالمية، تعيد تعريف الحِرف كونها أدوات للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تسهم في تمكين الحِرفيات، وتعزيز حضور الحِرف الإماراتية التراثية على الساحة العالمية.

وفي إطار أهدافه الرامية إلى تمكين الحِرفيات الإماراتيات وتعزيز مهاراتهن وقدراتهن الفنية أطلق مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة البرنامج التدريبي في التطريز الفلسطيني والأردني، بهدف تعليم وتدريب النساء الإماراتيات على أكثر من عشرة أنواع من الغرز المعروفة في هذا الفن، بالتعاون مع مصممة الأزياء ماجدة أبو زغلان.

ومن ضمن برامج المجلس للتنمية الاجتماعية أطلق المجلس برنامج «التبادل الحرفي»، الذي تضمن ورشاً تدريبية لتعليم حرفة التطريز بالاستفادة من خبرة حرفيات من باكستان تدربن على يد مصمم الأزياء العالمي رضوان بيج، بهدف إعداد جيل جديد من الحِرفيات، وتطوير مهاراتهن في مجال التطريز، والخياطة، وبالمقابل عمل «إرثي» على تدريب الحِرفيات الباكستانيات على الحرف التقليدية الإماراتية مثل «السفيفة» و«التلي».

وإلى «جمعية السدو» في الكويت، حيث أطلق «إرثي» برنامج تبادل مهارات نسيج السدو، لتدريب الحِرفيات على تقنيات نسيج السدو؛ الفن العربي التقليدي، الذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

للتعريف برؤيته تجاه تمكين الحِرفيات الإماراتيات وتقديم الحرف التقليدية المحلية إلى العالم أبرم مجلس «إرثي» اتفاقيات تعاون مع اثنتين من كبرى منصات التصميم في العالم، وهما؛ منصة ومجلة «ديزين» Dezeen المتخصصة في العمارة والتصميم، وشركة «ديزاين ميامي» للتصميم العالمية.

وتتزامن الذكرى السنوية العاشرة على تأسيس «إرثي» بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» للشارقة على قائمة «مدينة الحرف والفنون الشعبية» ضمن شبكة المدن الإبداعية، تقديراً لدور حرفة «التلي» الإماراتية في حفظ واستدامة التراث الثقافي غير المادي.

وتكللت جهود مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة على مدار العقد الماضي بمساهمته المباشرة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال الحفاظ على الحرف الإماراتية، والترويج لها في كبرى المنصات والمهرجانات والمعارض العالمية، إلى جانب توثيقها من خلال تنفيذ البرامج وإصدار الدراسات والمنشورات، التي تروي قصتها وتحفظها للأجيال القادمة، وتستمر مسيرة «إرثي» في استدامة الإرث الحِرفي وتطويره، ليروي تاريخه بلغة الحاضر ولمسة إبداعية معاصرة.