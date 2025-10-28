رحلة الوعي بمرايا الشعر في ندوة «بيت الفلسفة»



في إطار التعاون الثقافي الأول من نوعه بين مؤسسة بيت الفلسفة ودارة الشعر العربي التابعة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، احتضنت إمارة الفجيرة، مؤخراً، ندوة فكرية أدبية بعنوان «في الفلسفة والشعر»، استهدفت إثراء المشهد الثقافي وتعميق الحوار بين الفكر والشعر.

شارك في الندوة نخبة من المفكرين والشعراء، وهم: الدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة في الفجيرة، الشاعر والمترجم عادل خزام، الشاعر والكاتب حسين درويش، الشاعرة سليمة المزروعي مديرة دارة الشعر العربي بالفجيرة. وأدار الحوار الشاعر محمد المتيم.

قدّم كل من المشاركين ورقة فكرية تناولت تقاطعات الشعر مع الفلسفة، حيث استهلّ الدكتور أحمد برقاوي الجلسة بورقته التي بحث فيها مفهوم الميتا (الما وراء) في الشعر وكيف يتقاطع مع التجربة الوجودية واللغوية للشاعر. وتلاه الشاعر حسين درويش بورقة عن العلاقة بين الحب والشعر والفلسفة، متأملاً اللغة بوصفها مساحةً تتأرجح بين الوجدان والمعرفة. أما الشاعرة سليمة المزروعي فتناولت في ورقتها تجربة أبي العلاء المعرّي باعتباره شاعراً وفيلسوفاً، مبرزةً كيف انعكست معاناته الوجودية والفكرية في ديوانه «اللزوميات». واختتم عادل خزام المحور النقدي بحديثٍ عن مسارات التنوير في القصيدة الإماراتية، ورموزها وتجلياتها الفنية والمعرفية.

وأعقبت الندوة الفكرية أمسية شعرية شارك فيها الشعراء الأربعة بباقة من قصائدهم التي تراوحت بين النثر والعمود، وشكّلت بانوراما شعرية لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

وفي ختام الفعالية، وجّه الشاعر محمد المتيم الشكر لمؤسستي بيت الفلسفة ودارة الشعر العربي على هذه المبادرة الفكرية التي تسهم في تعزيز الحراك الثقافي والأدبي في الفجيرة ضمن إطار المشروع الثقافي الرائد للإمارة، كما عبّر عن امتنانه لحضور الشاعر الإماراتي أحمد العسم، مثمناً دعمه المستمر للمشهد الثقافي المحلي.