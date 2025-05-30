فنون «الوسائط المتعددة».. جسور حوار ثقافي خلاق

يحظى معرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة» المقام في منارة السعديات في أبوظبي، بإقبال كبير، حيث إنه يعكس تطور مشهد فن الوسائط المعاصر في كوريا الجنوبية، وتفاعله مع المشهد الفني في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا المعرض، المقام في إطار التعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومدينة سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، بوصفه مقدمة نوعية في تعاون الجانبين، إذ يليه في ديسمبر من العام الحالي تنظيم معرض التشكيل الإماراتي في سيئول، مسلطاً الضوء على المنجز التاريخي لأكثر من 30 فناناً من الإمارات، مع التركيز على التفاعل بين الهويات المحلية والعالمية.

وبمناسبة نجاح المعرض، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: إن «معرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة» يقدم مقتنيات متحف سيئول للفن المعاصر (SeMA) لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث تعرض هنا، من أبوظبي إلى العالم».

وأضافت: «مع 29 فناناً كورياً رائداً، و48 عملاً، بإشراف القيمتين الفنيتين كيونغ هوان يو، ومايا الخليل، رحلة معرفية عميقة في أبعاد فن الوسائط المتعددة (New Media Art)، والأثر الذي تتركه. من منارة السعديات ينير المعرض 6 عقود من الإبداع، ويوجه فكرنا، ودروبنا، إلى تبادل إبداعي، في عالم متنوع، متحدين بعناق الفن، ورباط الثقافة.

هذا المعرض جزء من سردية أشمل، من متحف سيئول للفنون من العاصمة الكورية سيئول، بدأنا مع فناني الإمارات، محمد كاظم وجميري، وغيرهم، بتكليف حصري، وإقامات فنية، وندوات حوارية، واليوم، ببرنامجه المعرفي «حوارات متعددة»، وبأعماله المتفردة، يطرح المعرض استجابتنا للتغيير، مسائلاً الذاكرة، والهوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ويدعونا، للاحتفاء، بمنجز رائد ووالد فن الفيديو نام جون بايك».