«الأرض» في مدينة إكسبو دبي.. برنامج مبتكر في علوم الفضاء

يدعو برنامج إكسبو للمدارس الجيل القادم من المفكّرين إلى رحلة تعليمية جريئة بعنوان «الأرض 2.0»، وهي عبارة عن برنامج عملي مبتكر في علوم الفضاء، يُلهم الطلّاب لتخيّل وتصميم أنماط الحياة خارج كوكب الأرض، ويعرّفهم على ما يلزم لبناء مستقبل قابل للعيش على أي كوكب.

يُقام برنامج «الأرض 2.0» يومي 22 و23 نوفمبر في مدينة إكسبو دبي من الساعة 10:00 صباحاً إلى 4:00 عصراً، وهو مُصمّم للطلاب من 8 إلى 12 سنة، حيث سيحظى المشاركون بفرصة نادرة للتعلّم المباشر مع رائد فضاء وكالة ناسا، تشارلز دونالد «سام» جيمار، المقدّم المتقاعد في الجيش الأمريكي، والذي شارك في ثلاث رحلات فضائية، وأكمل 385 دورة حول الأرض، وقضى أكثر من 581 ساعة في الفضاء.

وستُثري خبرته في «ناسا»، بما في ذلك عمله كمسؤول اتصالات CAPCOM لمهام المكوك الفضائي، تجربة الطلاب بلمسة من الواقع والخبرة المباشرة.

وسيقوم فريق «سكيل أب» باستضافة البرنامج، ويتكوّن من مجموعة من المعلمين العالميين المتخصّصين في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وخلال اليومين، سيستكشف الطلاب موضوعات عدّة مثل الصواريخ والروبوتات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وبيئات الكواكب من خلال ورش عملية، وتحدّيات جماعية، وجلسات تأمّل، وعروض تقديمية ختامية.

ويستخدم في البرنامج الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لتحليل بيانات الأرض واستخلاص رؤى عن الحياة المستدامة، على كوكبنا وأي موطن محتمل في الفضاء.

انطلاقاً من التزام برنامج إكسبو للمدارس بالتعليم المُستشرف للمستقبل وروح الاستكشاف، يُشجّع برنامج «الأرض 2.0» الأطفال على التفكير كعلماء، والبناء كمهندسين، والابتكار كمصمّمين.