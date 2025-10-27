الحنّاء.. أحدث هوية بصرية إماراتية في اليونسكو

رغم أن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025 لم تعلن بعد، إلا أنه في العام 2024 نجحت دولة الإمارات في إدراج عنصر «الحنّاء: طقوس وممارسات اجتماعية وجمالية» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للعناصر الإماراتية المدرجة إلى 16 عنصراً، وهذا يعد تأكيداً على مكانة الإمارات كأول دولة عربية في عدد العناصر المدرجة في قوائم اليونسكو، بما في ذلك الملفات الثقافية المشتركة.

الحناء، كرمز إماراتي للتراث الفني والتقليدي العريق، تم إدراجه كعنصر عربي مشترك مع 15 دولة عربية أخرى، مثمناً دور التراث في التنمية المستدامة والتراث الإنساني المشترك، وهو الإنجاز الأحدث للدبلوماسية الثقافية الإماراتية في هذا الصدد، التي بدأت في 2010 بإدراج «الصقارة»، ومشاركتها في دعم الملفات العربية التي نجحت في العام 2024 بإدراج الممارسات الثقافية المرتبطة بالورد الطائفي في المملكة العربية السعودية، وحرفة صناعة صابون الغار الحلبي في سوريا، وغيرها.

إن الانتشار البصري والإتقان الفوتوغرافي والوعي الفكري والثقافي لدى المصورين، جميعها عوامل داعمة ومؤثرة في ترسيخ الهوية البصرية لأغراض صون التراث واستحقاق الاعتراف الدولي بأصالته وجذوره وعراقته، وتمثيله الجمالي والثقافي للزمان والمكان وأصحابهما. إن العدسات العربية المبدعة التي سافرت بالصورة العربية الأصيلة لمعارض ومنتديات ومحافل الشرق والغرب، ونقلت القصة الصحيحة الكاملة لكل إرث ثقافي وتقليد عربي، وتفوقت في عرض روائع الأعمال الفوتوغرافية التي تعكس روعة الهوية الثقافية للمجتمعات العربية، هي بالفعل شريك حقيقي في هذه الإنجازات الدولية، يستحق كل الثناء والتقدير.

فلاش

العدسات الموضوعية تُراكم إنجازاتها لتحقق قفزات نوعية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae