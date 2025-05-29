عضوية جديدة في «الأكاديمية الأمريكية للفنون» تعزز مكانة الثقافة العربية

ضمت «الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم»، في عضويتها، زميلاً جديداً وهو الباحث والأكاديمي الدكتور فضلو خوري، الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت - لبنان وقبرص، إذ يعزز ويعكس ذلك المكانة المرموقة للعالم العربي في القيادة التعليمية والأكاديمية والثقافية.

ويُعدّ انتخاب خوري عن فئة القيادة التعليمية والأكاديمية، شهادة فخريّة تُضاف إلى مسيرته الحافلة ومساهمته في تطوير وتحديث أنظمة التعليم والسياسات وقيادته الجامعة في زمن الأزمات. كما يرسّخ الإرث العريق للجامعة الأمريكية في بيروت، والتي كرّست على مدى أكثر من 150 عاماً، حضورها كمنارةٍ للقيادة الفكرية والتميّز الأكاديمي في العالم العربي.

وتُعتبر «الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم» التي تأسّست في العام 1780، محفلًاً علمياً وصرحاً بحثياً يتسم بالعراقة والتميّز، بحيث يجمع روّاد العالم الاستثنائيين المشهود بإمكانياتهم وخبراتهم في مختلف المهن والتخصصات، والذين تمكّنوا من إحداث الفرق في حياة الشعوب والمجتمعات في المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفكرية.

هذا، ونشأت الأكاديمية على يد جون آدامز، الذي شغل منصب الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية وأول نائبٍ للرئيس، إلى جانب السياسي والمفكر الأمريكي البارز جيمس بُودوين، ورجل الدولة الأمريكي جون هانكوك، وآخرين. أمّا الكوكبة الأولى من زملاء الأكاديمية، فشملت أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية بنجامين فرانكلين، وأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن.

وفي سياق تعقيبه على الحدث، أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت عبدو قديفة، بالدكتور فضلو خوري «الذي برز كقائد متميّز منذ توليه منصبه في العام 2015.

فتمكّن بفضل قيادته الحكيمة من تذليل العقبات والتحديات، إن لناحية تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، أو لجهة مضاعفات جائحة «كوفيد 19». وبالتزامن، حقّق الدكتور خوري إنجازات بارزة، بينها إعادة العمل بالحيازة الأكاديمية، إطلاق المنصّة الإلكترونيّة للجامعة (AUB Online)، وافتتاح «الجامعة الأمريكية في‮ ‬بيروت‮ - ‬مديترانيو‮»، وهي أول حرم توأم للجامعة خارج لبنان.

هذا، وأسهمت قيادته في تعزيز السمعة العالمية للجامعة، فكان أن سجّلت ارتفاعاً لافتاً ضمن التصنيف العالمي». ورأى قديفة أنّ «انتخاب الدكتور خوري يُعدّ شهادة على التزامه الثابت بالممتازيّة الأكاديمية والقيادة المبتكرة وتطوير المجتمع من خلال البحوث والتعليم».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأعرب الدكتور خوري عن اعتزازه وتقديره للرئيس الفخري لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت فيليب خوري، الذي رشّحه لهذه العضوية، استناداً إلى عملهما المشترك مع جميع المعنيين في الجامعة خلال العقد الماضي.

وتابع: «اختياري اليوم إلى جانب كوكبة من القادة والروّاد العالميين، يشعرني بالفخر والامتنان. ومما لا شك فيه أن فرحة والدتي عظيمة كوني انتُخبت ضمن عداد نخبةٍ سبق أن اختارت بين صفوفها غلوريا ستاينم، الأيقونة النسوية والناشطة الأمريكية الجريئة».

ورأت لوري باتون، رئيسة «الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم»، أنّ «إنجازات الزملاء الجُدُد تجسّد بتنوّعها القدرة البشرية على الاكتشاف والإبداع والقيادة والمثابرة. إنّهم شهادة صارخة تؤكّد قوة المعرفة وقدرتها على توسيع آفاقنا وتعميق فهمنا وإدراكنا. لذلك، ندعو كل زميل جديد للاحتفاء بإنجازاته ومؤازرة الأكاديمية في تعزيز المصلحة العامة».