أمسيات شعرية بـ 8 لغات في «الشارقة للكتاب»

يقدم البرنامج الثقافي في «مقهى الشعر» خلال فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي يقام من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، أمسيات شعرية بـ8 لغات مختلفة، تشمل اللغات:

العربية، اليونانية، الإنجليزية، الأوردية، البنجابية، المالايالامية، الروسية والتاغالوغية، مستهدفاً إثراء تجربة الزوار من كل الجنسيات والثقافات وتلبية تطلعاتهم للاستماع إلى قصائد بلغتهم الأم، وتعزيز الحوار المعرفي والأدبي والثقافي.

وتستضيف الأمسيات نخبة من الشعراء العرب، من بينهم الشاعر سعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، المعروف بحضوره الإعلامي الواسع، لا سيما في برنامج «شاعر الراية»، إلى جانب الشاعر القطري حمد البريدي، مؤلف مجموعات شعرية منها كتاب دون ميعاد، وكتاب ملهمة ذكرياتي، وكتاب يفداش قلبي الذي يلخص مرحلة من مراحل حياته، وثقها شعراً ونصاً.

ومن اليونان، ضيف شرف الدورة الـ44 من المعرض، تطل الشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو، مؤلفة «ألعاب أطفال مفيدة»، و«مناظر محتملة»، و«رسائل». وباللغة الإنجليزية، تقدم الشاعرة الكندية سارة علي أمسية شعرية تلقي فيها مجموعة من قصائدها والمكتوبة والارتجالية، وهي مؤلفة كتاب «حافي القدمين: رحلة الباحث».

ومن رواد الشعر باللغة الأوردية المشاركين في الأمسيات الشعرية الدكتور زبير فاروق، أول شاعر إماراتي يكتب باللغة الأوردية. نشر أكثر من 40 ديواناً من الشعر والغزل الأوردي، كما يكتب الشعر باللغتين العربية والإنجليزية، ومن أبرز دواوينه «شِدّتين»، «شمس الشتاء»، و«حين يتحدث عربي بالأوردية».ومن باكستان، ينضم إلى «مقهى الشعر» عطاء الحق قاسمي، كاتب صحفي ومسرحي وشاعر باكستاني يكتب باللغة الأوردية.

ومن مؤلفاته «كلام تمام»، و«مختارات»، وترجمت أعماله إلى 4 لغات. إلى جانب مواطنه الدكتور إنعام الحق جاويد، مؤلف «مرآة الزمان». ألّف وترجم وجمع أكثر من 75 كتاباً وأبحاثاً ومقالات باللغات الأوردية والبنجابية والإنجليزية.

ويحل على «مقهى الشعر» الشاعر الهندي سيد إعجاز الدين شاه، مؤلف «اضحكني»، و«غالب وأنا»، و«لفّة مزدوجة». وهو كاتب وشاعر باللغتين الأوردية والهندية، استعرض موهبته على مدار 45 عاماً في المهرجانات الشعرية التقليدية للغتين الأوردية والهندية.

وينضم إلى نجوم الشعر الأوردي الممثل والكوميدي والكاتب الهندي رحمان خان، الذي شارك في التمثيل والكتابة والإخراج لمسرحيات باللغات الهندية والإنجليزية والأوردية. إلى جانب الشاعر الأمريكي خالد عرفان، مؤلف «قليل من الزعفران»، والمعروف بشعره الفكاهي باللغة الأوردية.

وبجماليات اللغة البنجابية، يرحب المقهى الثقافي بالشاعر الباكستاني سيد سليمان جيلاني، مؤلف «أشياء يجب أن تتذكرها»، «ابتسم قليلاً»، «خفيف خفيف»، و«هكذا هو»، ويعد واحداً من أبرز الرموز الأدبية المؤثرة في المشهد الثقافي الباكستاني.

وتضيء الأمسيات الشعرية على اللغة الأوردية مع الشاعر سورندر شارما، مؤلف «لا أحد أفضل مني»، و«غربان بحيرة مان ساروفار»، و«حماقات العقلاء».

وهو كاتب وفنان فكاهي هندي اشتهر برسوماته الكوميدية. وإلى اللغة المالايالامية مع الشاعر والناقد والمترجم والناشط الثقافي الهندي ك. ساتشيداناندان، الذي يكتب أعماله باللغتين المالايالامية والإنجليزية. ويرحب «مقهى الشعر» بالشاعر والروائي الروسي مكسيم زامشيف، رئيس تحرير صحيفة «ليتراتورنايا غازيتا»، أقدم صحيفة أدبية روسية. ويقدم مواطنه الشاعر والكاتب الروسي ميخايل ليفانتوفسكي، أمسيات شعرية في «مقهى الشعر».