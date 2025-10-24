ندوة تضيء على مبادرات مركز جمعة الماجد في الحفظ الرقمي للمخطوطات



في إطار التعاون المشترك بين جامعة الوصل ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، نظم قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب في الجامعة، الخميس، ندوة علمية بعنوان: «الحفظ الرقمي للمخطوطات: جهود مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، قدمها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، وأدارها الدكتور علاء عبدالستار مغاوري.

شهدت الندوة حضور الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير الجامعة، ونواب المدير، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب مجموعة من طلبة الجامعة.

واستهل الدكتور محمد كامل الندوة بالحديث عن أهمية المخطوطات ودورها في توثيق تطور العلوم والآداب عبر العصور، مستعرضاً جهود معالي جمعة الماجد، مؤسس المركز، في الحفاظ على التراث المخطوط، ومعرفاً بدور المركز في رقمنة المخطوطات حول العالم وتوفيرها للباحثين عبر منصة موحدة.

وتطرق الدكتور محمد كامل إلى جهود المركز الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في إنقاذ آلاف المخطوطات من خلال الرقمنة والترميم في أماكن ومكتبات نائية قل أن تذكر أو تعرف.

وأشار إلى معايير الرقمنة المعتمدة في المركز، سواء في مختبراته الداخلية أو الخارجية، وآلية العمل فيها، ما مكن المركز من جمع نحو مليون وخمسين ألف مخطوط مرقمن، وهي متاحة اليوم للباحثين.

وأوضح أهمية الجهود التي يبذلها المركز في رقمنة هذا الكم الهائل من المخطوطات، وما لذلك من أثر كبير على الدراسات التراثية في المستقبل القريب.

وفي ختام الندوة، فتح باب النقاش والمداخلات أمام الحضور من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وطالبات الجامعة، وقام الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير عام الجامعة، بتكريم الدكتور محمد كامل، مدير عام المركز، بشهادة شكر وتقدير.