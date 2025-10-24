23 عملا ضوئياً من إبداع 15 فناناً في «منار أبوظبي»

يعود «منار أبوظبي» المعرض الفني العام المكرس لفنون الضوء، والذي يحظى بإشادة واسعة من الجميع، في دورته الثانية ليضيء الإمارة بتشكيلة جديدة من الأعمال المستوحاة من العلاقة التاريخية التي تجمع الأجداد في منطقة الخليج بالضوء.

وينظم المعرض من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث يجمع 15 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، من بينهم الفنانة التشكيلية الإماراتية شيخة المزروع، والاستوديو الهولندي متعدد التخصصات «دريفت»، والفنانة الماليزية باميلا بو، إلى جانب نخبة أخرى من الفنانين.

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المعرض تحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، ويتم خلالها تقديم 23 عملًا فنياً ضوئياً مبتكراً يتنوع بين المنحوتات المضيئة والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، ليتم استكشاف الضوء كدليل وكوسيط يجمع بين الأبعاد الملاحية والشاعرية في آن واحد.

ويشرف على تنظيم المعرض المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه، والقيّم الفني منيرة الصايغ، والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتُقام فعالياته في مواقع رئيسية تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين، عبر مسارات ثقافية تمتد في واحتَي القطارة والجيمي في احتفاء فني بالأنظمة البيئية المتفردة لإمارة أبوظبي وتنوع ملامحها الحضرية ومناظرها الطبيعية.

ويشتمل معرض «منار أبوظبي» على برنامج عام متكامل يضم سلسلة من الحوارات وورش العمل والتجارب والعروض الفنية، التي تدعو الجمهور إلى التفاعل مع الأعمال والتركيبات الفنية واكتشاف المفاهيم الإبداعية التي تقوم عليها.

يقدم «منار أبوظبي» 2025 سلسلة شيقة تشتمل على ثمانية حوارات تستكشف التقاطعات بين الفن وتقنيات التركيبات الضوئية والمساحات العامة.

ويُفتتح البرنامج بحوار باللغة العربية بعنوان «الفن العام ومشهد العين»، بمشاركة الفنانين عمار العطار وميثاء حمدان وخالد الشعفار، بإدارة من علياء زعل لوتاه.

ويتبع ذلك جلسة بعنوان «دعونا نتحدث عن منار أبوظبي 2025» والتي تجمع الفريق القيّم على المعرض — كاي هوري وعلياء زعل لوتاه ومنيرة الصايغ ومريم الشحي — لمناقشة الرؤية الإبداعية التي تقف وراء النسخة الثانية من المعرض.

وتتناول جلسات أخرى العلاقة المتنامية بين الفن والتقنية، من خلال مجموعة من الحوارات المتخصصة، ففي جلسة بعنوان «مستقبل الفن في غياب الذكاء الاصطناعي: هل هو ممكن؟»، بإدارة الدكتورة إليزابيث تشرشل، يتم استعراض دور الذكاء الاصطناعي في الممارسات الإبداعية بمشاركة كاي هوري وجوليا بيني، رئيسة الفنون في مركز «سيرن».

أما جلسة «الفن والتقنية والتواصل الإنساني»، بمشاركة الفنان رالف ناوتا من استوديو «دريفت»، فتستكشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز التفاعل الإنساني وتفتح آفاقا جديدة للتعبير الفني.

وتبحث جلسة «الفن عند تقاطع الطبيعة والتقنية»، التي يقودها أولريش شراوث، المدير الفني لمتحف «يو بي دي» للفن الرقمي، بمشاركة الفنانين كريستيان برينكمان والدكتورة بريجيت هاوورث، في كيفية تفاعل الفنانين المعاصرين مع البيئات الطبيعية والتقنيات الحديثة لإعادة صياغة تجربة المتلقي وفهمه.

وتستعرض جلسة «الضوء والحركة والإدراك»، بإدارة منيرة الصايغ وبمشاركة الفنانين لاكلان توركزان وإيزيكيل بيني، طرق توظيف الضوء والحركة والإدراك الحسي في إثراء التجارب الفنية المعاصرة وتحويلها إلى مساحات تفاعلية نابضة بالحياة.

وبالتعاون مع مبادرة «أبوظبي للفن العام»، تسلط سلسلة حوارات «منار أبوظبي» الضوء على الحضور المادي للفن في المساحات العامة، حيث تستكشف جلسة «إعادة تخيل المساحات من خلال النحت»، بإدارة سارة بن صفوان ومشاركة الفنانتين كيرستن بيرغ وشيخة المزروع، كيف يمكن للأعمال النحتية أن تعيد صياغة العلاقة بين الفن والمكان، فيما تتناول جلسة بعنوان «تصميم الفن العام للجمهور والمساحات»، بإدارة علياء زعل لوتاه وبمشاركة الفنانين باميلا بو، وعبدالله الملا، دور التصميم والنحت في تشكيل التفاعل داخل المشهد العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدعو هذه الحوارات الجمهور والفنانين والمهتمين إلى التعمق في الممارسات الفنية المعاصرة، وتأمل الدور المتطور للفن، واستكشاف أثره الممتد في أبوظبي وخارجها.

يقدم معرض «منار أبوظبي» في نسخته الثانية سلسلة من العروض الفنية الحيوية التي تحتفي بالإبداع والحوار الثقافي بين مختلف الشعوب.