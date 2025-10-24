«صندوق القراءة 10».. احتفاء بجماليات الأدب وروائع الشعر العربي



كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل الموسم العاشر من «صندوق القراءة» الذي تنظمه بالتعاون مع مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، بهدف المساهمة في نشر الوعي بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها.

وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وبناء أجيالٍ مثقفة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وستشهد المبادرة التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، تنظيم أكثر من 66 جلسة نقاشية وحوارية وقرائية ملهمة، إضافة إلى أمسيات شعرية وورش عمل تفاعلية ستتيح للزوار فرصة استكشاف جماليات الأدب وروائع الشعر، وتبادل الآراء والأفكار مع نخبة من الكتاب والمثقفين والشعراء الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

ومن أبرزها جلسة «الذكاء الاصطناعي في خدمة الناشر الإماراتي» التي تنظم بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويديرها محسن سليمان، بمشاركة الكاتب والناشر عبيد بوملحة، مؤسس «دار بوملحة للنشر والتوزيع»، وسعيد محمد راشد، المدير التنفيذي في «دار البيان العربي للنشر والتوزيع»، للحديث حول أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل مشهد النشر وصناعة المحتوى، وتحسين كفاءة النشر وتسريع دورة الإنتاج.

وسيشارك الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في ندوة «عوالم الكائنات الخرافية في الإمارات»، التي ستقدمها علياء المنصوري، بينما تستعرض جلسة «النصوص المسرحية:

واقع وتحديات» التي ستعقد بمشاركة الدكتور حبيب غلوم، والفنان مرعي الحليان والدكتورة باسمة يونس، أبرز التحديات التي تواجه الكتاب والمسرحيين، وتأثير المعايير الثقافية والاجتماعية على النصوص المسرحية.

وتستضيف جلسة «عوالم الترجمة» كلاً من الناشرة والمترجمة فاطمة الخطيب، مؤسسة منشورات سدرة، والكاتبة والمترجمة نورة الخوري، والمترجمة فريدة جابر دورقى للحديث حول دور الترجمة في بناء جسور التواصل بين الثقافات بإدارة الكاتبة والمترجمة صباح ديبي.

وتتحدث كل من الشاعرة نجاة الظاهري والشاعر مصعب بيروتية في أمسية «تجارب أمير الشعراء» التي ستديرها الشاعرة شيخة المطيري، عن تجاربهم الشخصية في الشعر والإبداع، وأبرز التحديات واللحظات الملهمة التي عاشوها خلال مشاركتهم في «أمير الشعراء».

ويتناول الناقد شعبان بدير، المحاضر في قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية – جامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة «فن السينما وأثره في الرواية المعاصرة - أدب نجيب محفوظ أنموذجاً» علاقة الأدب بالفنون الأخرى.

ويتولى الكاتب جمال الشحي إدارة ندوة «جائزة المقال الإماراتي» التي سيشارك فيها أعضاء لجنة أمناء الجائزة وهم الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والكاتبة ميرة الجناحي، للحديث عن كتابة المقال وأثره في تنمية الفكر والإبداع، كما تركز الجلسة على أهمية الجائزة في إثراء المشهد الإماراتي.

وتناقش الكاتبة لطيفة الحاج، والباحثة الدكتورة فاطمة البريكي، في جلسة «بناء الشخصيات في الرواية» فن بناء الشخصيات وإبراز أبعادها الإنسانية والنفسية والفكرية.

ويشهد الحدث مناقشة وتوقيع كتاب «الرحلة في المنام» للكاتب والباحث علي العبدان، وذلك خلال جلسة يديرها غيث الحوسني، ويتحدث فيها الكاتب عن تفسير الرؤى وربطها بالحياة الواقعية.

وسيكون الجمهور على موعدٍ مع الكاتب إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لمناقشة كتابه «محمد خليفة بن حاضر المهيري.. شاعر الحرية والحياة».

ويتضمن برنامج «صندوق القراءة» تنظيم سلسلة من الأمسيات الشعرية، ومن بينها أمسية «في حضرة الشعر» التي ستديرها أمل الحارثي، وتستضيف كلاً من الشاعر أحمد العسم، والشاعرة فاطمة المعمري والشاعرة أمل السهلاوي.

وسيشارك كل من الشاعر عبد الرحمن الحميري والشاعرة فاطمة بدر في أمسية «حديث الشعراء»، التي سيقدمها عامر الشبلي، بينما ستجمع أمسية «بين الشعر والرواية» بين عمار حسن وإسراء الريس.

في المقابل، أعدت «دبي للثقافة» لزوار «صندوق القراءة» للعائلات والأطفال، برنامجاً غنياً بالجلسات القرائية وورش العمل التفاعلية، ومن بينها جلسة «ضوء وظل» التي ستشرف عليها الكاتبة نادية النجار.

«أبي وصندوق السعادة» للكاتبة الدكتورة ريم القرق

وورشة «فن تشكيل الصلصال لأصحاب الهمم» من تقديم أسماء المالكي بمشاركة أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم، وورشة «أبي وصندوق السعادة» بإدارة الكاتبة الدكتورة ريم القرق. كما سيقدم الفنان مجدي كفراوي ورشة «رسم الغلاف الإبداعي» التي ستتيح للعائلات تعلم أساليب تصميم أغلفة الكتب باستخدام تقنيات الرسم.

ويشمل البرنامج تنظيم ورشة «أبطال الحماية: العب، تعلم، وأنقذ الموقف» بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي وسيتم خلالها تدريب الأطفال على أساليب التعامل مع حالات الطوارئ واستخدام معدات الأمان، بينما ستقدم جمارك دبي ورشة توعية بعنوان «جمارك دبي حماية وأمان» لتسليط الضوء على دور جمارك دبي في تعزيز أمن المجتمع والاقتصاد.

كتاب «أسامة ونايا في حديقة الحيوانات» للكاتبة نور عرب

وينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة «الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث الوطني»، كما يقدم مركز دبي للتوحد في جلسة «التوحد وفن التعامل مع السلوك» مجموعة من الإرشادات التي تبين طرق التعامل مع السلوكيات المختلفة لدى الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.

من جهة أخرى، سيكون رواد «صندوق القراءة» على موعدٍ مع مجموعة من حفلات توقيع الكتب والإصدارات الأدبية الجديدة الموجهة للأطفال والكبار.

ومن بينها كتاب «أسامة ونايا في حديقة الحيوانات» للكاتبة نور عرب، و«العصفورة والأفعى» للكاتب أبو بكر بخاري، و«ذاكرة بزيت الزيتون» للكاتبة نادين باخص، و«كروموسوم» للكاتبة الدكتورة فاطمة محمد، و«أبي وصندوق السعادة» للكاتبة الدكتورة ريم القرق، و«زهبة الفجيرة» وهو إصدار مشترك بين صوغه الكتبي.

وفاطمة الجابري، وخالد الهنداسي، وكتاب «محمد خليفة بن حاضر المهيري.. شاعر الحرية والحياة» للكاتب إبراهيم الهاشمي، و«غربنة بقلم الغراب» للكاتبة د. فاطمة البريكي، إضافة إلى كتاب (You Lied First) للكاتبة أنابيل كانتاريا، وديوان «بيت لبيت» للكاتبة شما البستكي.