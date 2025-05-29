إطلاق «المسابقات الثقافية» للأطفال واليافعين

أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المسابقات الثقافية في المراكز الثقافية التابعة للوزارة، وذلك في سياق الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي التي تقام على مدار العام الجاري تحت شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، بهدف تعزيز الهوية الثقافية لدى الأطفال، وتشجيعهم على التفاعل مع الفعاليات الأدبية والمعرفية.

وتستهدف المسابقات التي يدور موضوعها هذا العام حول «الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية»، الأطفال واليافعين المواطنين بالفئة العمرية من 8 حتى 12 عاماً. وتشمل المسابقات: التنافس في الشعر (الفصيح والنبطي) والقصة القصيرة.

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن إطلاق المسابقات الثقافية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تمكين المواهب في مختلف المراحل العمرية وتعزيز الحراك الثقافي في دولة الإمارات من خلال تنظيم مجموعةٍ من الفعاليات الثقافية والأنشطة المعرفية التي تستهدف جمهوراً واسعاً.

وقال: «تسهم المسابقات الثقافية في تحفيز الإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية الثقافية الإماراتية والعربية، وتشجيع الحوار الفكري والمعرفي، كما تُبرز دور الثقافة كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي متماسك».

بدورها، أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن هذه المسابقات تأتي في إطار الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي، التي انطلقت على مستوى الدولة في 15 مارس الماضي وتتواصل على مدار العام تحت شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية».

والتي يسعى من خلالها المجلس والشركاء كافة إلى العمل على توعية الأطفال واليافعين من أبناء الإمارات بأهمية الاعتزاز بهويتهم الوطنية والحرص على معرفة عناصرها، نظراً لدورها الأساسي في تشكيل شخصياتهم وبناء وعيهم وتطوير قدرتهم على التفاعل مع محيطهم وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم.

وأشارت الفلاسي إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الثقافة اتفقتا على التعاون لتعزيز وترويج الهوية الوطنية الإماراتية لدى أفراد المجتمع خصوصاً فئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكريس منظومة القيم الإماراتية الأصلية، والسمات الإيجابية بينهم.

وبينت أن المسابقات تعزز لدى أبناء الإمارات من الأطفال واليافعين حب اللغة العربية والانتماء إلى الثقافة الوطنية وتراثها الشعري. ودعت جميع الأطفال لمن يرغب في المشاركة في المسابقات زيارة صفحة يوم الطفل الإماراتي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للتسجيل وتثبيت مشاركاتهم عبر الموقع https://ecd.gov.ae/.