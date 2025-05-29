«استراحة معرفة» تواصل إثراء الحراك الفكري العربي محلياً وعربياً

تواصل مبادرة «استراحة معرفة»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نشاطها الفكري عبر سلسلة من الفعاليات والجلسات المعرفية المتميزة، التي تجمع بين القراء والمبدعين في مختلف مدن الدولة والمنطقة، مساهمة في نشر ثقافة الحوار.

وتكريس القراءة عادة يومية لدى الناس. واستضافت المبادرة في مكتبة أبوظبي أخيراً جلستين نقاشيتين، الأولى حول رواية «النباتية»، للكاتبة الكورية هان كانغ.

حيث شهدت الجلسة تفاعلاً عميقاً حول الأفكار الرئيسية للرواية وتساؤلاتها الوجودية، والثانية حول رواية «وسادة من عشب»، للكاتب الياباني ناتسومي سوسيكي. كما نظَمت في رأس الخيمة جلسة نقاشية لرواية «صورة جماعية لامرأة»، بحضور الكاتبة أمل إسماعيل، ناقشت أدوار المرأة وتحولاتها المجتمعية في العمل الأدبي.

كذلك عقدت الاستراحة جلسة في مدينة العين، لمناقشة رواية «بين القصرين» للأديب نجيب محفوظ، وذلك في مكتبة زايد المركزية، وتتسع دائرة المبادرة لتصل إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث نظمت جلسة في مكتبة شومان، لمناقشة كتاب «أوراق شمعون المصري» للكاتب أسامة الشاذلي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تجسد «استراحة معرفة» رؤيتنا في تعزيز الحراك الفكري والمعرفي على المستويين المحلي والإقليمي، وتمثل منصة فاعلة للحوار وتبادل الأفكار.

ونؤكد أننا ملتزمون بمواصلة توسيع نطاق المبادرة بما يرسخ المعرفة عنصراً أساسياً في التنمية المجتمعية، ويبرز المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات على الساحة المعرفية العالمية».

وتنظم الاستراحة جلسة أدبية اليوم الخميس، لمناقشة كتاب «صلاة القلق»، للكاتب محمد سمير ندا، في «منصة كافيه» بحارة السدرة التراثية في منطقة اللؤلؤية بخورفكان، عند الساعة الثامنة مساء.

وتختتم فعاليات شهر مايو في مدينة دبي، بجلسة مميزة احتفاء بيوم الكاتب الإماراتي، تناقش رواية «حرب السولجر»، بحضور الكاتب عبيد إبراهيم بوملحة، وذلك في مكتبة محمد بن راشد عند الساعة السابعة مساء.