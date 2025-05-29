مؤسسة العويس تحوّل يوم الكاتب الإماراتي إلى عرس ثقافي

احتضنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي، أول من أمس، حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2024 و2025) والتي فاقت 100 كتاب.

حيث وفرتها المؤسسة مجاناً بهذه المناسبة الاستثنائية في الحياة الثقافية الإماراتية، إذ غصت قاعة المعارض الكبرى في المؤسسة بالمئات من الأدباء والكتاب والمثقفين الإماراتيين، الذين توافدوا إلى مقر المؤسسة في طقس ثقافي اجتماعي تحفه البهجة والسعادة.

حضر حفل التوقيع، عبدالحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، وناصر الظاهري وعبدالله العويس أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، إضافة إلى حشد كبير من الأدباء والشخصيات العامة والكتاب العرب والإعلاميين وأصدقاء المؤسسة، والذين عبروا عن سعادتهم بتظاهرة ثقافية فريدة كهذه جمعت هذا العدد الكبير من الأدباء الإماراتيين.

وقد وقع عدد كبير من الكتاب المخضرمين كتبهم الجديدة في مقدمتهم: محمد سعيد الضنحاني وظاعن شاهين وعلي عبيد الهاملي ومحمد الجوكر وكريم معتوق وعائشة سلطان وعلي العبدان وناصر الظاهري وشيخة الجابري.

وخالد البدور ونجوم الغانم وباسمة يونس وأسماء الزرعوني ومحمد الحبسي وإيمان يوسف وصالحة عبيد وسعاد راشد المرزوقي وفهد المعمري وعبيد بوملحة وسعاد زايد المرزوقي، وغيرهم الكثير من كبار الأدباء.

وقد اختارت مؤسسة العويس أن تنظم هذه الاحتفالية بشكل نوعي لجعلها بمثابة عرس ثقافي فريد في هذا العام، توافقاً مع مرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان العويس، فوجهت الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم.

حيث تعرف الأدباء المخضرمون إلى الأدباء الشباب وعاشوا معاً جواً من التثاقف وتبادل الأفكار والآراء في ألفة أسرية عكست حالة ثقافية اجتماعية لحملة القلم، وعكست أيضاً توجه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نحو الأقلام الجادة التي تلعب دوراً في تنمية الوعي، وتقديراً لكل صاحب كلمة يستخدم قوة ناعمة لترسيخ قيم ثقافية في وجدان القراء.

وقال عبدالحميد أحمد في هذه المناسبة:

«إن مبادرة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعوة كُتاب الإمارات إلى هذا الحدث، تأتي احتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة. وهذه الاحتفالية تنظم للعام الثاني على التوالي.

حيث نظمت المؤسسة في العام الماضي حفلاً مماثلاً كان له صداه الإيجابي بين مثقفي الإمارات، ومن خلاله تعارَف الكتاب، وتبادلوا إصداراتهم وتواصلوا ثقافياً واستمعوا بشكل مباشر إلى الآراء ووجهات النظر».

وأضاف الأمين العام للمؤسسة، إن دعوة مئة كاتب من أجيال مختلفة بمناسبة مرور مئة عام على ولادة سلطان العويس جاء تزامناً مع احتفالات المؤسسة بهذه المناسبة الكبيرة، حيث يعد سلطان العويس أحد أبرز الشخصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعربياً، وتعد الجائزة التي تحمل اسمه من ألمع الجوائز الثقافية العربية.