«مشروع المعرفة».. منصة تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتنمية والإبداع

في ظل التغيرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، يكتسب «مشروع المعرفة» - المبادرة الرائدة والمشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - أهمية متزايدة على الساحة الإقليمية والعالمية، نظراً لما يقدمه من خبرات ومبادرات معرفية رائدة تلعب دوراً محورياً في تحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة المعرفية على مستوى العالم، ومن ثم دعم عمليات صياغة السياسات وتوجيه الجهود نحو تطوير استراتيجيات وخطط تسهم في بناء مجتمعات المعرفة واقتصاداتها.

رفد مشروع المعرفة مشهد المعرفة العالمي بالعديد من المبادرات المتميزة، وأبرزها «قمة المعرفة»، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات، حيث نظمت 9 نسخ منها أكثر من 1000 جلسة نقاشية وحوار في مختلف مجالات المعرفة واستشراف المستقبل، كما استقبلت ما يزيد على 900 متحدث من أبرز النخب الفكرية والعلمية في العالم وصناع القرار والأكاديميين، مسجلة حضوراً تجاوز 1.2 مليون زائر، بالإضافة إلى حجم وصول ومشاهدات تجاوز 203 ملايين على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي. كذلك أنتجت 71 بودكاست لاقت انتشاراً واسعاً في الأوساط الفكرية والعلمية.

وتقام القمة هذا العام بنسختها العاشرة تحت شعار «أسواق المعرفة، تطوير المجتمعات المستدامة» يومي 19 و20 نوفمبر 2025.

وضمن المشروع، يبرز كذلك «مؤشر المعرفة العالمي»، بصفته أداة رائدة تدعم صناع السياسات والباحثين على فهم التحديات والفرص المتعلقة باقتصادات ومجتمعات المعرفة على مستوى العالم.

وقد أطلق المشروع حتى الآن ثماني نسخ من المؤشر، والذي يضم سبعة مؤشرات قطاعية مركبة، تشمل: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية.

وشملت نسخة 2024 نتائج 141 دولة حول العالم تمثل مختلف الأقاليم الجغرافية ومستويات التنمية، ما أتاح تقديم رؤية أوضح للفجوات والتحديات التي تواجه الدول في مسيرتها نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل.

وفي هذا العام 2025، سيشهد المؤشر الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات «قمة المعرفة» تطويراً في المنهجية ليعكس الديناميكيات المتغيرة للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة.

وضمن أهداف المشروع لتعزيز مهارات المستقبل لدى مواطني المنطقة العربية، تم إطلاق مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» بالتعاون مع منصة «كورسيرا» التعليمية، لتوفير برامج تعليمية مجانية تهدف إلى بناء وتعزيز المهارات الضرورية للمستقبل لدى سكان المنطقة العربية.

وتوسعت المبادرة لتصبح «أكاديمية مهارات المستقبل»، والتي تستهدف مليون متعلم سنوياً، للوصول إلى 10 ملايين بحلول عام 2030.

وتعد «حوارات المعرفة» كذلك من الفعاليات القيمة في مشروع المعرفة. وأطلقت منصة «المعرفة للجميع» عام 2015، وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بها في 2016. ويتم العمل حالياً على تحديثها بما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية.

كما أطلق المشروع مبادرة أسابيع المعرفة التي بدأت بـ «رحلة المعرفة» التي انطلقت بداية إلى الكويت، لتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية.

وتضمنت الرحلة ثلاث محطات، في أكتوبر 2024، وفبراير 2025، وأخيراً يونيو 2025، وشارك فيها عدد كبير من الشباب العربي.

وأصدر مشروع المعرفة أيضاً «تقارير المعرفة العربية»، وهي سلسلة متميزة سلطت الضوء على واقع المعرفة في العالم العربي والتحديات التي يواجهها.

وقد أعدت هذه التقارير للأعوام 2009، 2010/2011، و2014، واشتملت على دراسات معمقة وتحليلات شاملة لقطاعات متعددة، بمشاركة نحو 12.000 طالب من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وأصدر المشروع كذلك تقارير استشراف مستقبل المعرفة، وذلك في أعوام 2018، و2019، و2022، لمساعدة الدول على إعداد مواطنيها لمتطلبات المشهد المعرفي المستقبلي.