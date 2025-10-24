«مشروع المعرفة».. منصة تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتنمية والإبداع

وتقام القمة هذا العام بنسختها العاشرة تحت شعار «أسواق المعرفة، تطوير المجتمعات المستدامة» يومي 19 و20 نوفمبر 2025.
وضمن المشروع، يبرز كذلك «مؤشر المعرفة العالمي»، بصفته أداة رائدة تدعم صناع السياسات والباحثين على فهم التحديات والفرص المتعلقة باقتصادات ومجتمعات المعرفة على مستوى العالم.
وقد أطلق المشروع حتى الآن ثماني نسخ من المؤشر، والذي يضم سبعة مؤشرات قطاعية مركبة، تشمل: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية.
وشملت نسخة 2024 نتائج 141 دولة حول العالم تمثل مختلف الأقاليم الجغرافية ومستويات التنمية، ما أتاح تقديم رؤية أوضح للفجوات والتحديات التي تواجه الدول في مسيرتها نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل.
وتوسعت المبادرة لتصبح «أكاديمية مهارات المستقبل»، والتي تستهدف مليون متعلم سنوياً، للوصول إلى 10 ملايين بحلول عام 2030.
وتعد «حوارات المعرفة» كذلك من الفعاليات القيمة في مشروع المعرفة. وأطلقت منصة «المعرفة للجميع» عام 2015، وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بها في 2016. ويتم العمل حالياً على تحديثها بما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية.
كما أطلق المشروع مبادرة أسابيع المعرفة التي بدأت بـ «رحلة المعرفة» التي انطلقت بداية إلى الكويت، لتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية.
وتضمنت الرحلة ثلاث محطات، في أكتوبر 2024، وفبراير 2025، وأخيراً يونيو 2025، وشارك فيها عدد كبير من الشباب العربي.
وأصدر مشروع المعرفة أيضاً «تقارير المعرفة العربية»، وهي سلسلة متميزة سلطت الضوء على واقع المعرفة في العالم العربي والتحديات التي يواجهها.
وقد أعدت هذه التقارير للأعوام 2009، 2010/2011، و2014، واشتملت على دراسات معمقة وتحليلات شاملة لقطاعات متعددة، بمشاركة نحو 12.000 طالب من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وأصدر المشروع كذلك تقارير استشراف مستقبل المعرفة، وذلك في أعوام 2018، و2019، و2022، لمساعدة الدول على إعداد مواطنيها لمتطلبات المشهد المعرفي المستقبلي.