«عبير الفنون» في «اللوفر أبوظبي».. لكل إبداع عبق

ينظم متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع شركة جيفودان الرائدة عالمياً في صناعة العطور الراقية، تجربة جديدة تحت عنوان «عبير الفنون»، والتي تدعو زوار المتحف إلى استنشاق عبير الفن، حيث تُحوّل هذه المبادرة مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، إلى رحلة حسية، عبر عشر روائح فريدة، مصممة بشكل خاص، من بينها عطر مميز، مستوحى من هوية المتحف.

ومع نهاية أكتوبر الجاري، يُوفر المتحف لزواره جولة برفقة أحد المرشدين، ليُطلعهم على الكتيّب الخاص الذي يحمل عنوان «عبير الفنون».

وتنبعث من كل صفحة من صفحات الكُتيب رائحة فريدة، مستوحاة من عمل فني محدد ضمن مجموعة المتحف، وباستخدام تقنية الكبسلة الدقيقة، تم دمج الروائح مباشرة في صفحات الكتيّب، وهو ما يتيح للزوار التفاعل مع الأعمال الفنية، عبر لغة العطور العالمية.

وأبدعت داليا إيزم، كبيرة خبراء العطور في جيفودان، الحاصلة على جائزة «أفضل خبير عطور لعام 2022»، في معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، وغايل مونتيرو المعروف بدمجه العلم والهندسة المعمارية والمشاعر في تركيبات عطرية تجريبية جديدة، ونجحا في تحويل هذه الأعمال الفنية المختارة، إلى عطور تعبّر عن الأبعاد التاريخية، والعاطفية والمكانية لتلك الأعمال.

وقال أوجو برتوني مدير إدارة الشؤون الخارجية والتواصل والمشاركة الثقافية في اللوفر أبوظبي: «يسعدنا أن نقدم لزوارنا هذه الفرصة الفريدة، لتجربة الفن من خلال حاسة الشم، وذلك بالشراكة مع صانعي العطور في شركة جيفودان واستوديو ماجيك.

وقد أعددنا معاً تصوراً جديداً لروائع فنية من مختلف الأزمنة والثقافات، بطريقة تجمع بين الطابع الشخصي والبعد الإنساني الشامل، حيث تضيف مبادرة «عبير الفنون» بُعداً حسياً جديداً إلى سردنا المُتحفي، لتفتح آفاق تواصل تتجاوز اللغة والخلفية الثقافية، وهذه دعوتنا لزوارنا ليشعروا بارتباط أعمق بالمتحف، وببعضهم البعض، بما يعزز الحوار الثقافي، ويرسخ دور متحف اللوفر أبوظبي، كمساحة للاستكشاف المشترك».

كما سيتمكن الزوار من استكشاف عطر حصري، يحمل اسم «نسيم عالمي»، وهو عطر مستوحى من بيئة اللوفر أبوظبي، تقديراً للهندسة المعمارية والبيئة الطبيعية للمتحف، حيث يعكس العطر قبّة المتحف، وضوء الصحراء، والمشهد البحري المحيط، وتجمع تركيبته نفحات بحرية ومعدنية، ومسك مع نفحات من الزهور المشمسة، والبخور، والعنبر.

وقالت دانييل حكيّم مديرة العطور الراقية في «ساميا»: «نفخر بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، لابتكار تجربة تمتزج فيها الفنون والعطور في حوار متكامل».