الصاوي والعابدين يرويان حكايات «التمثيل والتأليف» في «الشارقة للكتاب»

يطلّ النجمان العربيان خالد الصاوي وظافر العابدين على جمهور الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 5 - 16 نوفمبر المقبل تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، ليتحدثا عن الحكاية من زاوية مختلفة، حيث يكشفان لجمهور الثقافة والفن أسرار الرحلة بين الأداء والكتابة، في جلسة حوارية بعنوان «من التمثيل إلى التأليف... الفنانون يرون الحكاية»، والتي تقام ضمن برنامج «فن وأدب» يوم السبت 8 نوفمبر عند الساعة السابعة مساءً في قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة.

ويضيء اللقاء على تجربة الصاوي والعابدين في تحويل خبراتهما الفنية إلى نصوص وأفكار مكتوبة، ومقاربة العلاقة بين التمثيل كأداء فني، والكتابة كفعل إبداعي يصوغ الحكاية من زاوية جديدة.

وقالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: «يسعدنا في هذه الدورة أن نحتفي بالفنانين خالد الصاوي وظافر العابدين، اللذين يجسدان صورة الفنان المثقف القريب من الكلمة، والذي أسهم في رفد المكتبة العربية بخلاصة تجاربه الفنية؛ فكما كان الأدب عبر التاريخ مصدر إلهام لأعظم الأعمال المسرحية والسينمائية، يواصل المعرض هذا العام الاحتفاء بهذا الترابط بينه وبين الفن من خلال برنامج فعاليات أطلقناه تحت عنوان (أدب وفن) يستضيف فنانين قدّموا حضوراً إبداعياً مميزاً أمام عدسة التصوير وفي عالم التأليف أيضاً، لنستكمل بذلك شعار الدورة الرابعة والأربعين (بينك وبين الكتاب)...».

لا يقتصر حضور خالد الصاوي على شاشات السينما والمسرح، بل يمتد إلى فضاء الكتابة الإبداعية والفكرية، فهو من الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والإخراج والشعر والتأليف المسرحي في مسيرة واحدة.

وبدأ الصاوي حياته الأدبية قبل شهرته الفنية، فكتب نصوصاً ومسرحيات، وأصدر دواوين شعرية تعكس رؤيته الإنسانية منها «الخيول» و«يوميات خلود».

ويعد ظافر العابدين نموذجاً للفنان العربي الذي عبر من التمثيل إلى صناعة السينما بمفهومها الشامل، ككاتب ومخرج ومنتج.

قدّم أول أفلامه الطويلة «غدوة» عام 2021، الذي كتبه وأخرجه ومثّل بطولته، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (FIPRESCI) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل أن يُعرض لاحقاً على منصة نتفلكس.

وتنوعت مسيرته بين الشرق والغرب، فشارك في أفلام عالمية ومسلسلات شهيرة.