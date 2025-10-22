نظمت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشة عمل متخصصة بعنوان «مهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام – دراية وابتكار»، وذلك في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بمشاركة نخبة من الخبراء في الإعلام الرقمي وممثلي الجامعات وطلبة كليات الإعلام وعدد من المختصين في المجالين التقني والإبداعي.

وأكدت موزة الشافعي، رئيس وحدة البرامج نيابة عن فاطمة التميمي، مدير إدارة المكتبات بالإنابة، أن تنظيم الورشة في مكتبة زايد المركزية يأتي ضمن جهود مكتبات أبوظبي لنشر المعرفة الرقمية في مختلف إمارات الدولة، وتوفير بيئة تعليمية مستدامة تعزز مفهوم التعلم مدى الحياة. وأشارت إلى أن المكتبات أصبحت اليوم منصات مفتوحة للتفاعل والإبداع، تسهم في إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتؤمن بقيمة المعرفة والبحث.

من جانبها، قالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن توجهات الجمعية الرامية إلى إعداد جيل من الصحفيين القادرين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، مشددة على أن الإعلام الحديث لم يعد مجرد نقل للمعلومة، بل أصبح صناعة قائمة على التحليل والابتكار والسرعة في الوصول إلى الجمهور.

وأضافت أن الجمعية تعمل على تمكين الصحفيين من المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحول الإعلامي العالمي، وتعزيز مكانة الإعلام الإماراتي كمصدر موثوق ومتطور.

بدورها، أوضحت الدكتورة سوزان القليني، مديرة المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والإعلام والمشرفة على الورشة، أن هذا البرنامج يأتي في توقيت مهم يتطلب من العاملين في القطاع الإعلامي الإلمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي.