5667 كتاباً من أحدث إصدارات 86 دار نشر إماراتية في «كوالالمبور للكتاب»

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الأدب الإماراتي عربياً وعالمياً، تشارك شركة «منصة للتوزيع» في فعاليات معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه وزارة التعليم الماليزية بالتعاون مع المجلس الوطني للكتاب في ماليزيا وعدد من الجمعيات المحلية المتخصصة في صناعة النشر، ويُعد من أبرز المعارض الثقافية في جنوب شرق آسيا، إذ يستقطب أكثر من 1.5 مليون زائر سنوياً.

وجاءت مشاركة «منصة للتوزيع» في هذا الحدث الثقافي البارز، الذي انطلق في 23 مايو الحالي ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل، عبر جناح متميز حملت إليه 5667 كتاباً من أحدث إصدارات 86 دار نشر إماراتية، متيحة لزوار المعرض الماليزيين والدوليين فرصة الاطلاع على 662 عنواناً متنوعاً تعكس ثراء المحتوى الثقافي والمعرفي الإماراتي والعربي، واقتناء أعمال أدبية وعلمية تعكس تنوع البيئة الثقافية في دولة الإمارات.

وتهدف «منصة للتوزيع» من خلال هذه المشاركة إلى توسيع نطاق التوزيع الإقليمي والدولي للكتب الإماراتية، وبناء جسور تعاون مع ناشرين وموزّعين من مختلف دول العالم، لا سيما عبر معرض حقوق النشر الآسيوي «آسيان» المصاحب، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويُعدّ منصة مهمة لتبادل حقوق النشر والتوزيع وإبرام الشراكات الدولية في هذا المجال.

وقال راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، إن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية «منصة» الهادفة إلى دعم حركة النشر في دولة الإمارات، وفتح آفاق رحبة للمحتوى المحلّي عبر الحضور الفاعل في المعارض الدولية الكبرى، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة النشر الإقليمي والعالمي، ودعم الصناعات الإبداعية في الدولة.

وأضاف: «تندرج مشاركتنا في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب في إطار جهودنا المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق توزيع المحتوى الإماراتي وإتاحته في أسواق واعدة، إذ نلتزم ببناء شبكة توزيع مرنة تتيح وصول الكتب الإماراتية إلى القرّاء حول العالم، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا التي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على المحتوى العربي المترجم».