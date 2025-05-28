الاحتفاء باختيار محمد بن راشد «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير»

احتفى منتدى طريق الحرير العالمي، باختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير».

وذلك لما يتمتع به سموه من رؤية استثنائية، جعلت من إمارة دبي مركزاً حضارياً، وجسراً يربط بين الشرق والغرب، مستلهمة مفهوم طريق الحرير القديم، ولكن برؤية عصرية وروح إماراتية.

وتسلم التكريم الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، كما تسلم لوحة فنية لسموه، مرسومة بالحبر الصيني التقليدي، أبدعها الفنان بن غودينغ رئيس جمعية الفنون الجميلة في جامعة نورث ويسترن بوليتكنك، ولوحة ثانية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أبدعتها الفنانة الصينية هونغ لينغ.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، التابع لمنتدى طريق الحرير العالمي، والذي استضافته مكتبة محمد بن راشد، أمس، فيما تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 مايو الجاري.

حيث حضر الحفل 50 شاعراً وفناناً ورساماً من الصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة، وعدد من المثقفين والشعراء والفنانين، وطلاب معاهد اللغة الصينية في دبي، كما شهد الحفل توزيع مجلة «شعراء العالم»، التي تضمنت دراسة وافية عن تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الشعر والأدب، إضافة إلى عدد من قصائد سموّه المترجمة إلى اللغة الصينية.

مدينة عالمية رائدة

وألقى البروفيسور ماكس لو رئيس منتدى طريق الحرير العالمي، كلمة مسجلة، عبّر فيها عن تقديره للعلاقات المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مشيداً بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من دبي مدينة عالمية رائدة.

وتضمّن الحفل عرض فيلم تسجيلي قصير عن رابطة شعراء طريق الحرير، ثم ألقى الدكتور محمد سالم المزروعي كلمة، أشاد فيها باختيار المنتدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير».

معرباً عن ترحيبه بالشعراء والضيوف المشاركين في المهرجان، ومسلّطاً الضوء على الدور الثقافي الرائد، الذي تضطلع به مكتبة محمد بن راشد، في تعزيز جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

ثم ألقى الشاعر عادل خزام رئيس الدورة الخامسة لمهرجان طريق الحرير الدولي للشعر كلمة، هنأ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اختياره «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير».

واصفاً هذا الاختيار بأنه تشريف لجميع شعراء منتدى طريق الحرير العالمي، وتكريم للشعراء الفائزين في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، الذين وصل عددهم إلى نحو 100 شاعر وشاعرة، موزعين على قارات العالم الخمس، من بينهم 12 فائزاً من الإمارات.

وقال خزام: «إن الحديث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليس وصفاً لسيرة شاعر ملهم فقط، بل هو تأملٌ في ظاهرة عالمية، قد لا تتكرر أبداً. ونحن هنا نحتفي بما هو أبعد من الكلمات، نحتفي برؤية إنسانٍ استثنائي، صاغ ملامح مدينة، ارتقت إلى مستوى القصيدة، وأصبحت مقصداً للباحثين عن التألق والإبداع والجمال».

كما ألقى الشاعر هوانغ ياتشو نائب رئيس رابطة كتّاب الصين السابق، الرئيس الفخري للمهرجان كلمة، عبّر فيها عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واصفاً سموه بأنه لا يقود دبي نحو التقدّم الحضاري والنمو الاقتصادي فحسب، بل يؤدي أيضاً دوراً ريادياً على الساحة الثقافية، باعتباره شاعراً مُلهِماً، وصاحب إسهامات أدبية متميزة.

كما توجهت الشاعرة شيخة المطيري أمين السر العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذا الاختيار، مشيدة بالدور الملهم الذي يضطلع به سموه، وبالروح الإيجابية التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات، والتي شكّلت دافعاً قوياً لهم نحو الإبداع والتميّز في مختلف المجالات.

قراءات شعرية

وتخللت فقرات الحفل قراءات شعرية استعراضية باللغة الصينية، من قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قام بتأديتها على المسرح 10 شعراء من الصين، من بينها قصائد «الروح الإيجابية»، و«عزم الشباب»، و«أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس».

وقالت البروفيسورة وانغ فانغوين رئيسة لجنة الشعر الدولية في منتدى طريق الحرير العالمي للشعر: «إن طريق الحرير يُعدّ إرثاً ثقافياً مشتركاً للبشرية جمعاء، وجسراً يصل بين الحضارات، فهو لا يحمل البضائع فقط، بل ينقل معها تلاقح الثقافات.. أما الشعر، تلك الزهرة الأجمل في روح الإنسان، فقد رافق دوماً خطوات طريق الحرير، وتألق في مجرى التاريخ الطويل».

وأضافت: «من «تشانغ آن» القديمة إلى دبي الزاهرة، من رمال الصحاري إلى زرقة البحار، كان الشعر شاهداً على أنماط الحياة، والموروثات الثقافية، والسعي الروحي لشعوب هذا الطريق العظيم». وألقى الشاعر كاو شوي الرئيس التنفيذي للمهرجان، كلمة بعنوان «اللقاء تحت برج خليفة»، توجه فيها بالشكر إلى مدينة دبي، لاستضافة هذه الدورة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر.

وقال «أود أن أشكر صديقي الشاعر عادل خزام، الذي قام بجهود استثنائية لإنجاح المهرجان، وتنسيق مشاركتنا، وتولى اختيار القصائد، وترشيح الفائزين من دولة الإمارات، وإعداد المواد الثقافية الخاصة بالإمارات في مجلة (شعراء العالم).

وبمساعدته قمتُ بترجمة القصائد والمقالات الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير، وقد تأثرتُ بشعر سموه تأثراً عميقاً، وأتمنى أن أترجم المزيد من قصائد سموه إلى الصينية».

وشهد الحفل العديد من الفقرات، من بينها إلقاء قصائد باللغتين العربية والصينية، وتقديم مجموعة من الكتب والهدايا واللوحات التذكارية، إلى مكتبة محمد بن راشد، كما قدّم عدد من شعراء طريق الحرير، قراءات واستعراضات لأعمالهم الفنية والنصوص الإبداعية التي استلهموها من زياراتهم الميدانية للمعالم الثقافية والتاريخية في دبي والإمارات، من بينها قصائد للشاعرة وانغ فانغوين، والشاعر هوانغ ياتشو.

الفائزون بجوائز المهرجان

وشهد المهرجان إعلان الفائزين بجوائز الشعراء المكرمين، وهم: فرناندو راندون – كولومبيا، وعادل خزام – الإمارات، وفاديم تورخين – روسيا، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين من دولة الإمارات بجائزة الجمل الذهبي، وهم الشاعرة حمدة خميس، والشاعر خالد البدور، والشاعرة خلود المعلا.

وحصد جائزة الجمل الفضي كل من الشاعرة شيخة المطيري، والشاعر علي الشعالي، والشاعر سعد جمعة، والشاعرة أمل السهلاوي، وتم تكريم الشاعرة والسينمائية نجوم الغانم، والشاعر السينمائي مسعود أمر الله، بجائزة الشعر والسينما عن مجمل تجربتيهما.

وحصد الشاعر الشاب علي المازمي جائزة أفضل مجموعة شعرية، عن ديوانه الأخير (حيث تجلس أيامي الميتة)، فيما فازت الشاعرة فاطمة بدر بجائزة أفضل مجموعة شعرية قيد الطبع، عن ديوانها (الذي لا يسمّيه أحد).وشملت الجوائز تكريم نخبة من الفائزين من مختلف أنحاء العالم.