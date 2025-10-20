"ديواني الشارقة" الإماراتي يمد جسر الخط العربي نحو مملكة ليانغتشو الصينية

بدعوة من منتدى ليانغتشو للتراث والآثار الحضاري في جمهورية الصين الشعبية، يشارك المصمم الإماراتي هشام المظلوم بمشروعه البارز "ديواني الشارقة".

وقد حصد هذا المشروع عدة جوائز دولية في فنون العمارة القائمة على الخط العربي ونال شهادات تكريم عالمية، ليشارك في المنتدى يستمر حتى 21 من أكتوبر الجاري.

افتتح المنتدى ين جين في، رئيس متحف تزجيتنغ للفنون الجميلة ، بمشاركة في المنتدى 44 دولة، بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، فرنسا، إيطاليا، كوريا، الإمارات، مصر، والجزائر، وقد عُقد المنتدى بحضور أكثر من 400 ضيف مشارك من جميع أنحاء العالم.

يُعقد المنتدى الثالث لـ ليانغتشو 2025 في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ. ويتم تنظيم المنتدى بشكل مشترك بين وزارة الثقافة والسياحة في الصين، والهيئة الوطنية للتراث الثقافي، وحكومة مقاطعة تشجيانغ الشعبية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن عن استضافة هذا المنتدى خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي (BRF) في 18 أكتوبر 2023.

تتزامن فعاليات هذا العام مع محطات تاريخية مهمة للصين، منها الذكرى العشرين لمقولة الرئيس شي جين بينغ: "المياه الصافية والجبال الخضراء هي ثروات لا تُقدر بثمن".

كما تتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية عام 2005 لحماية التنوع الثقافي، والذكرى الأربعين لانضمام الصين لاتفاقية عام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي.

تُعد مدينة هانغتشو، المستضيفة للحدث، موطناً للآثار الأثرية لمدينة ليانغتشو، والتي تُصنف كموقع تراث عالمي ضمن قائمة اليونسكو.

ويأتي انعقاد المنتدى ضمن سياق تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية.

يستضيف منتدى ليانغتشو 2025 نخبة من الخبراء في مجالات متعددة مثل الثقافة والفنون والآثار وعلوم المتاحف، إلى جانب ممثلين عن "أفضل القرى السياحية" ووسائل الإعلام.

وتهدف اللقاءات إلى تبادل الأفكار والرؤى تحت شعار: "التنوع الثقافي والتنمية المستدامة"، مع التركيز على إثراء النقاش حول السياحة الثقافية وحماية الآثار واستخدام التكنولوجيا في صون التراث. كما سيتم تنظيم منتديات متوازية وجولات ميدانية للمشاركين.