دبي تحتضن نسخة جديدة من معرض الفنون والتصاميم محدودة الإصدار

يعود معرض «إيديشنز آرت آند ديزاين»، المخصص للفنون والتصميم محدود الإصدار، إلى الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم من 5 إلى 9 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وكأحد أبرز محاور معرض «داون تاون ديزاين».

يقدم المعرض مطبوعات وأعمالاً خزفية وصوراً فوتوغرافية وتصاميم معاصرة من صالات عرض واستديوهات تصميم إقليمية وعالمية، ليمنح الزوار تجربة مميزة تناسب مختلف مراحل رحلتهم في عالم اقتناء الأعمال الفنية.

أبرز العارضين

يشهد هذا العام مشاركة مجموعة من الأسماء الجديدة والمميزة، حيث يقدم مكتب الابتكار وهو منصة تجمع بين مفهومي المعرض الرقمي والقيم الفني، رؤية جديدة لمفهوم «الكلاسيكيات المستقبلية» في التصميم.

وفي إطلاقه العالمي ضمن إيديشنز من خلال معرضه نوكترن، يعرض المكتب مجموعة من قطع الأثاث القابلة للاقتناء من تصميم كوربوس ستوديو، وتيم فرانكن، وصوفي درايس، وجوجو كورفايا، وأغلوميراتي، وسيليو ستوديو، وهاشاتريان، وبلو غرين ووركس، وشو أوتا، وتوم فيريداي. وتعرض لاتينا ديجن مجموعة مختارة من الأثاث المعاصر محدود الإصدار، تحتفي بروح الحرفية وجمال التصميم في أمريكا اللاتينية، وتمزج بين التراث والابتكار والفن.

ويقدم معرض هيلتون المعاصر، والمتخصص في اللوحات الفنية الحديثة والمعاصرة والأعمال الورقية والمختلطة والنحت، مع تركيز خاص على التصوير الفوتوغرافي والفيديو والذكاء الاصطناعي، عرضاً يتمحور حول فن التصوير.

ويقدم استوديو أي دي يو سلسلة ألبستير موون من المنحوتات الضوئية محدودة الإصدار، والتي تعكس المراحل القمرية كما ترى من موقع المشاهد. ويعرض استوديو طوكيو أعمالاً للإضاءة تجمع بين الأناقة النحتية والمرونة التقنية.

عروض إقليمية

ويسلط «إيديشنز» الضوء على المبدعين الإقليميين عبر عروض مميزة، منها: أساطير، استوديو تصميم يكرس عمله لإعادة تفسير التراث الثقافي بما يتناسب مع أسلوب الحياة المعاصر.

ويشمل عرضه هذا العام جداراً تفاعلياً قابلاً للتعديل بعنوان وريش، مستوحى من الأنماط المعمارية الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الاكسسوارات المنزلية وخط أثاث تعاوني يحتفي بالهوية والاستدامة.

كما ستعرض المنصة الرقمية آسستين، التي تركز على التصميم النحتي المعاصر، قطعاً فنية محدودة الإصدار من إبداع الفنانين الإيرانيين علي هونارفار وميلاد ميرازي زاده. ويقدم معرض وادي فينان للفنون أعمالاً ورقية ومنسوجات لفنانين معروفين دولياً مثل رية كسيسة، ورسمي الكفاجي، ورنا بشارة، وأمجد غنام.

في حين يقدم معرض زاوية، أحد أوائل المعارض المستقلة المخصصة لدعم الفنانين الفلسطينيين، أعمالاً جديدة لكل من محمود الحاج ويزن أبو سلامة، الذي يستخدم الورق المقوى والحبر لتصوير بيئات عمرانية كثيفة تضيئها شموس رمزية نابضة بالحياة، تجمع بين الشعرية والعمق البصري للمشهد المعماري.

مشاركات فردية

وتتضمن النسخة الجديدة عروضاً فردية لفنانين يقدمون أعمالهم لجمهور الشرق الأوسط للمرة الأولى في صدارتهم الفنانة إيلا كولومبو، المقيمة في دبي، تكشف عن معرضها الشامل الأول «حالات التكوين» الذي يجمع بين الأعمال الرقمية والنحتية والمطبوعة في استكشاف فني لمفهومي التحول والتغيّر. والفنانة أنتيلا دي لاورو تقدم معرضها «أنباوند»، الذي يضم منسوجات فنية قابلة للاقتناء ومجموعة خزفية هي الأولى لها.

والمعماري بديع غانم (لبناني - فرنسي) يعرض مجموعته الأولى هل تتذكر الحب؟ التي تمثل مشاركته الإقليمية الأولى بعد تقديمها في أسبوع ميلانو للتصميم 2025، وتجسد أسلوبه البسيط المعتمد على المواد الأحادية التي تربط بين العمارة والتصميم.

لغة الإشارة

واحتفالاً بعام المجتمع في الإمارات واليوبيل الخمسين لمجتمع الصم العربي، تتعاون مجموعة مصير مع مجوهرات أيون الراقية لتسليط الضوء على لغة الإشارة العربية من خلال التصميم. تشمل المبادرة سلسلة مجوهرات محدودة الإصدار وجلسات حية للغة الإشارة الإماراتية، احتفاءً بالإبداع كلغة انتماء مشتركة.

ويقدم متجر فن جميل مجموعة مختارة من الكتب والمطبوعات وأعمال التصميم لفنانين يركزون على المجتمع والإبداع في أعمالهم، إلى جانب إصدارات مصممة خصيصاً لـ «إيديشنز».

وفي معرض «الفنان حاضر (وليس) حاضراً»، يقدم الفنان السويسري توبياس غوتمان ساي بوت، توأمه الذكي، المدرب على آلاف اللوحات المرسومة يدوياً من مشروعه «فيس أو مت» الذي استمر لعقد من الزمن. ويمكن لزوار «إيديشنز» الجلوس لالتقاط «بورتريه» حي يرسمه الذكاء الاصطناعي مباشرة، في تجربة تأملية حول الحضور والغياب وحدود التفاعل الإنساني مع الخوارزميات.