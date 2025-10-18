«حروف وكلمات» يختتم فعالياته

بمشاركة أكثر من 650 معلماً ومعلمة، و48 متحدثاً محلياً ودولياً، اختتم «حروف وكلمات.. مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2025» فعاليات نسخته الثانية في الشارقة.

والذي نظمته «مجموعة كلمات» بالشراكة مع «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»، وبرعاية من «شركة الدهانات الوطنية»، وذلك في مقر مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وشهد المؤتمر إقبالاً واسعاً تجاوز 1200 تسجيل من مختلف إمارات الدولة، وضم 26 ورشة عمل تدريبية و16 جلسة حوارية تناولت أحدث الممارسات التعليمية في مجال تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب عرض تجارب ملهمة من مؤسسات تعليمية رائدة وخبراء متخصصين من المنطقة والعالم.

وفي ختام فعالياته قدم المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي الحلول العملية والاستراتيجيات والأدوات الفعالة التي يحتاج إليها معلم اللغة العربية في رحلته اليومية، والتي تسهم في تمكين الأجيال الناشئة، من خلال تطوير طرائق التدريس والمناهج الحديثة، استناداً إلى مفهوم القرائية.

وتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة ناقشت 12 محوراً رئيساً، أبرزها آخر المستجدات والمبادرات الحكومية في الإمارات ودول الخليج لدعم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.