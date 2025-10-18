Al Bayan
ثقافة

الإمارات تنظم مؤتمر التراث الخليجي

البيان

أبوظبي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2025، في مسرح المجمّع الثقافي بأبوظبي، تحت شعار «الممارسات الاجتماعية الخليجية المشتركة: تقاليد توحدنا وآفاق تلهمنا».

يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في مجالات التراث وعلم الاجتماع من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوفر منصة لتبادل الأفكار والتجارب الملهمة التي تسلط الضوء على الممارسات الاجتماعية المتجذرة في تقاليد وثقافة المجتمع الخليجي العربي الواحد، وإبراز أهمية الموروث ودوره في ترسيخ قيم الهوية الخليجية العربية المشتركة.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يجسد المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي منصة حيوية تعزز جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الحفاظ على إرثنا الاجتماعي المشترك في دول الخليج العربي، وحمايته، وتعزيزه بوصفه ركيزة أساسية من هويتنا الجماعية. كما يعكس حرصنا على إلهام الأجيال الحالية والقادمة بأهمية الارتباط بالأصالة والتجديد».