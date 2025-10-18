«محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق في فرانكفورت ورشة للترجمة

ضمن مشاركتها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق ورشة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية.

وذلك ضمن خطط التوسع العالمي لـ«برنامج دبي الدولي للكتابة» التابع لها، وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور الكتاب العربي في الفضاء المعرفي الألماني ومد جسور التواصل بين اللغتين من خلال نقل مؤلفات عربية مختارة إلى اللغة الألمانية.

حضر جلسة إطلاق الورشة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمستشرق شتيفان فايدنر الذي سيشرف على تدريب مجموعة من المترجمين الشباب الراغبين في تقوية أدواتهم في حقل الترجمة، حيث يعد شتيفان أحد أبرز الأسماء الناشطة في حقل الترجمة من العربية إلى الألمانية، كما حضر الجلسة نخبة من المهتمين والمتابعين.

وقال جمال بن حويرب: إن هذه الورشة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى نقلٍ حديثٍ للمؤلفات العربية إلى اللغة الألمانية.

وقال المستشرق شتيفان فايدنر عن هذا التعاون: سعيد بانضمامي إلى مدربي برنامج دبي الدولي للكتابة وأتطلع إلى تحقق النجاح في ميدان نقل مؤلفات عربية إلى الألمانية.