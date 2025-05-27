هجرة المسرحيين إلى السينما.. الإيرادات في قفص الاتهام

في عالم تتسيد فيه المادة حتى في مجالات الفنون والإبداع هُجرت خشبة المسرح نوعاً ما، حسب ما يؤكد البعض، ومنهم أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وتسيدت الدراما التلفزيونية والسينمائية، ليصبح «أبو الفنون» طيفاً بعيداً عن اهتمامات الفنانين، بينما يرفض فنانون اتهامهم بالابتعاد عن المسرح والاتجاه إلى السينما، لكسب عوائد مالية، ومنهم الفنانة وفاء عامر التي ألقت باللائمة على الإنتاج، وغياب النصوص ومتطلبات السوق وضغوط الحياة!

يوضح أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، سبب تراجع اهتمام الفنانين بالأعمال المسرحية، بأن كل فنان يمتلك مجموعة من الاعتبارات يضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات يأتي العائد المادي.

ويضيف أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحول هو العوائد المالية الكبيرة، التي تحققها الأعمال السينمائية، والتي تفوق ما يحققه عرض مسرحي واحد، يتم تحضيره، وعرضه على فترات طويلة.

ويؤكد سمير أن ابتعاد الفنانين عن خشبة المسرح لا يعني بحال من الأحوال ضعف المسرح ذاته، بل المشكلة تتقاسمها أطراف عديدة، منها الكتاب القادرون على إبداع نصوص مسرحية متميزة، مكتوبة بشكل صحيح وإبداعي يجعل من الصعب على الفنانين رفض المشاركة فيها.

ويتابع سمير: إن العمل المسرحي يتطلب مجهوداً كبيراً من الفنان، بدءاً من البروفات الطويلة، وصولاً إلى التحضير الدقيق لكل تفاصيل الدور، بينما يمكن للفنان في السينما تقديم أعمال ذات جودة متفاوتة دون هذا العبء.

ويشير إلى أن الجودة الأدبية للعمل هي ما يجذب الفنانين، وليس مجرد وجودهم في المسرح، لذا فإن تعزيز الكتابة المسرحية هو عنصر أساسي لاستقطاب النجوم، وإعادة الحيوية إلى العروض المسرحية.

وعن التحديات التي تواجه المسرح يشير سمير إلى أن الفنانين لا يمكنهم تقديم أكثر من ثلاث مسرحيات في السنة، ما يؤدي إلى عائد مادي محدود، مقارنة بالأفلام أو المسلسلات، التي تحقق أرباحاً ضخمة، ومع انتشار المنصات الرقمية أصبح العديد من النجوم يفضلون هذه الوسائط، التي تضمن لهم دخلاً أكبر واهتماماً جماهيرياً أوسع.

ويتابع: إن عبارة «المسرح أبو الفنون» لا يمكن تعميمها على كل الفنون، حيث تختلف دوافع الفنانين وأهدافهم، كما أن الفنانين غالباً ما يقيّمون العوائد المالية بجانب قيمة العمل الفني نفسه، ما يؤثر على خياراتهم بين المسرح والسينما أو غيرها من المجالات.

وينوه بأن غياب المشاركة المجتمعية والدعم الإعلامي في الترويج للمسرح ساعد على ابتعاد العديد من الفنانين عن الأعمال المسرحية، التي قد لا تلاقي نفس الزخم والاهتمام الإعلامي لفيلم أو مسلسل درامي.

وفيما يتعلق بمستقبل المسرح يؤكد سمير أن المسرح لا يعاني من أزمة بمفهومها العام، لكن العودة لمكانته المرجوة تتطلب جهوداً جماعية، من فنانين يتجاوزون نمط العمل الروتيني إلى نصوص قوية تجذب المبدعين نحو خشبة المسرح، وبالطبع إنتاج قوي ومدرك لآليات السوق.

في المقابل، ترفض الفنانة وفاء عامر في حديث خاص لـ«البيان» اتهام الفنانين بأنهم سبب أزمة المسرح، وتوضح وجود عديد من الأسباب وراء تراجع الاهتمام بالأعمال المسرحية والاتجاه نحو السينما والدراما، خلال الآونة الأخيرة.

عزوف

وتؤكد عامر أن المسرح يواجه مجموعة من الأزمات، أبرزها فقدان الترويج والدعاية اللازمة لجذب النجوم، للمشاركة في العروض، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المسرح – مقارنة بالسينما – ما أثر على إقبال الجمهور، وبالتالي يعزف الفنانون عن الانخراط في هذه التجربة المحكوم عليها بالفشل.

عائد مالي

الفنانة وفاء عامر - التي سبق لها المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية منها: «جواز على ورقة طلاق»، «حلو وكداب»، «حلو الكلام»، «العصمة في إيد حماتي»، «نشنت يا ناصح» – تؤكد أن العائد المالي من المسرح لا يُقارن بما يحصل عليه الفنانون من السينما والدراما، مشددة على أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلباً على كل أشكال الفن، وأن الفنانين لا يمانعون في تقديم أعمال مسرحية، بشرط أن تكون لها فكرة مبتكرة وقادرة على جذب الجمهور، مع ضرورة توفير أجر مناسب، وكذلك توفير الدعاية الكافية، مشيرة إلى نجاح أعمال مثل (الملك لير) للفنان يحيى الفخراني، لأنها تحقق فيها هذه المعايير، والتي تكتمل بوجود الجمهور الواعي.

تصنيف غير دقيق

ونوهت عامر بأن الأجور في السينما لا تعكس الصورة التي يعتقدها البعض، فالأجور في الأعمال الدرامية تكون أعلى بكثير، موضحة أن تصنيف الفنان بأنه يسعى فقط وراء المال في كل عمل هو تصنيف غير دقيق.

اعتبارات متعددة

وتختتم الفنانة وفاء عامر حديثها بالقول: «أرفض اتهامنا بهجر المسرح بسبب المال، والأجور تتحدد بناء على اعتبارات متعددة، فالظروف الحياتية ومتطلباتها، وعوامل اقتصادية أخرى أدت إلى زيادة الأجور».