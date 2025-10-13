الكشف عن تفاصيل «قمة المعرفة» من نيويورك

كشفت مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن حدث رفيع المستوى، نظمه الجانبان في المقر الرئيس للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل النسخة العاشرة من «قمة المعرفة»، التي تُعقد يومي 19 و20 نوفمبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على أبرز محاور أجندة جلسات القمّة التي تحتفي بنسخة استثنائية هذا العام، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقتها، حيث تُناقش مفهوم «أسواق المعرفة»، بوصفه ركيزة اقتصادية واجتماعية قادرة على دفع النمو، وسُبل تقليص الفجوات، وتمكين الأفراد والمجتمعات.

وتستعرض أفضل الممارسات الدولية في مسارات التنمية المستدامة. كما تتناول دور الشراكات والاستثمارات في بناء منظومات معرفية متكاملة.

وتتناول «قمّة المعرفة 2025» في جلساتها موضوعات تعزيز الحوار العالمي لبناء أسواق معرفية أكثر عدلاً وفاعلية، تسهم في إرساء دعائم اقتصاد معرفي مستدام، قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة.

كما تركِّز على استشراف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، ودورها في ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية، وغير ذلك من الموضوعات.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تُمثل قمّة المعرفة 2025، محطة استراتيجية بارزة، تُتوّج عقداً من الإنجازات النوعية، وتعيد التأكيد على رسالتها في ترسيخ المعرفة كأداة للتمكين، وتنمية الأجيال، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

ويأتي الإعلان عن تفاصيل هذه النسخة، من قلب نيويورك، ليعكس مكانة القمّة كمنصة عالمية فاعلة، ويؤكِّد دورها في صياغة حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، بما يعزز التنمية المستدامة، ويكرِّس المعرفة كحق إنساني أصيل، وركيزة أساسية في تمكين الإنسان والمجتمعات».

وقال الدكتور عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تأتي قمّة المعرفة هذا العام، لتؤكِّد أن المعرفة هي أكثر من مجرد مورد فكري، حيث تشكِّل أساس بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.

نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نؤمن أن أسواق المعرفة يمكن أن تكون المحرك الأهم لتمكين الأفراد، وتقليص الفجوات، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية.

ومن خلال شراكتنا مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نسعى إلى تحويل المعرفة إلى قوة دافعة للتنمية الشاملة، تُسهم في صياغة مستقبل أكثر إنصافاً وازدهاراً للبشرية جمعاء».

وتشهد القمّة هذا العام انعقاد أكثر من 45 جلسة حوارية، بمشاركة نحو 130 متحدثاً من أبرز المسؤولين الحكوميين، والخبراء الدوليين وقادة الفكر والأعمال والتنمية من مختلف القطاعات.

كما تتخللها فعاليات مصاحبة، تعزز من طابعها التفاعلي، ومنها: ركن لقاء المؤلفين، ومعرض أسواق المعرفة، ومقهى المعرفة، إطلاق نسخة 2025 من مؤشِّر المعرفة العالمي.

وقال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين، ومدير مشروع المعرفة العالمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يُعد «مؤشِّر المعرفة العالمي» أداة معرفية رائدة منذ عام 2017، وقد خضع لمراجعة شاملة، بدأت في عام 2024، بمشاركة خبراء من قطاعات متعددة، لضمان مواكبته للتحولات المتسارعة عالمياً، بما فيها التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والتغير المناخي، وغيرها.