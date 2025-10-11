محمد المر: مكتبة محمد بن راشد ترسّخ مكانتها منبراً متفرداً للفكر والثقافة

نظّمت مكتبة محمد بن راشد أمسية أدبية حوارية لمناقشة رواية «دوخي.. تقاسيم الصبا»؛ أحدث إصدارات الأديب الكويتي طالب الرفاعي؛ وذلك في لقاء جمع الأدب بروح الموسيقى، واستعاد سيرة صوت خالد في الذاكرة الخليجية.

حضر الفعالية معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وخالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.

والملحق الدبلوماسي بالقنصلية، خالد خليل الفارسي، وابن الفنان الراحل باسم عوض دوخي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والكتاب والنقاد والمثقفين والإعلاميين الذين تفاعلوا مع الجلسة وشاركوا بمداخلاتهم حول التجربة السردية والإنسانية للرواية.

وأكد معالي محمد المر أن الاحتفاء بالمبدعين يجسد جوهر رسالة مكتبة محمد بن راشد، التي أصبحت اليوم منبراً متفرداً للفكر والثقافة، يسهم في صون الذاكرة الفنية والوجدانية للمنطقة، ويعزز حضور الكتاب والفنانين بوصفهم ركائز أساسية في بناء مجتمع قارئ ومثقف.

وأضاف معاليه أن الإبداع الحقيقي لا يكتمل إلا حين يجد من يحتفي به ويؤمن بقيمته، فالمبدع هو من يمنح الحياة لونها المختلف، ويعيد تشكيل وعينا بالجمال والمعرفة. وأكد أن المكتبة ماضية في رسالتها لتكون جسراً يصل الماضي بالحاضر، وفضاء يحتضن الإلهام ويشجع الحوار بين الأجيال والثقافات.

وتحدث الرفاعي، خلال الجلسة التي أدارها الكاتب الأستاذ عبدالحميد أحمد، عن تجربته في كتابة الرواية التي تعد سيرة فنية للفنان الكويتي الراحل عوض دوخي، أحد أبرز الأصوات التي شكلت وجدان الجيل الذهبي للأغنية الكويتية والخليجية.

وسلط الرفاعي الضوء على العلاقة العميقة بين الصوت والهوية، مشيراً إلى أن مقام «الصبا» الذي حملته الرواية عنواناً، يرمز إلى الحزن والوجدان العميق.