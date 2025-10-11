المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة ينطلق في دبي 10 أبريل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة 2026 (ISEA)، الهادف إلى استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية.

وهو ما ينسجم مع أهداف استراتيجية الفنون الرقمية، التي تمثل جزءاً من خارطة طريق «دبي للثقافة» الرامية إلى تمكين أصحاب المواهب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.

وأطلقت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 وحتى 19 أبريل المقبل، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام الفنانين والباحثين والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية لتبادل الأفكار والرؤى، والمساهمة في وضع أجندة عالمية تُسهم في إيجاد أساليب جديدة للتعبير الفني، إلى جانب تحفيز روح الابتكار لدى المهتمين بهذا المجال.

وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم، وتشجيعهم على تحقيق مفهوم الاستدامة التكنولوجية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت الهيئة جميع الفنانين والمبدعين وصنّاع المحتوى إلى المشاركة في المؤتمر، وتقديم أعمالهم المتخصصة في مجالات الرسوم المتحركة والفيديو، والوسائط التجريبية والتصوير الفوتوغرافي، ووسائط الإعلام الإلكترونية الجديدة، والعروض الحية والأعمال التفاعلية.

والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية، والأعمال الفنية في الأماكن العامة، والأعمال متعددة التخصصات، التي تتوافق مع شعار المؤتمر: «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ومحاوره الرئيسية.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة الفنية (عروض الأداء، المعارض، العروض السينمائية) والمشاركات الأكاديمية حتى 24 نوفمبر المقبل. ويُشترط على المشاركين تقديم أبحاث وأفكار متميّزة ومبتكرة، على أن تكون مرتبطة بشعار الحدث ومحاوره الرئيسية، وأن تكون جميع الأعمال أصلية وموثّقة وفقاً لقوانين الدولة واتفاقية حقوق النشر الخاصة بالمؤتمر الدولي.

يُذكر أن المؤتمر الدولي، الذي ستنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة زايد، سيسلط الضوء في نقاشاته على أربعة محاور رئيسية، هي: «نسج كوكبات رقمية»، و«حوارات بين العوالم»، و«مستقبلات بيئية – تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة».