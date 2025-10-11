«جمعة الماجد» يختتم مشاركته في «أبوظبي للمخطوطات»

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مشاركته في فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، بالتعاون مع جامعة ماكغيل الكندية، خلال يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، في مقر المجمّع الثقافي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتصلة بالمخطوطات العربية في مجالات متعدّدة، مثل النصوص الجغرافية والأدبية، سعياً إلى حفظ هذا التراث وصونه.

وشارك المركز في المؤتمر من خلال حضور عدد من موظفيه، إضافة إلى مساهمته في إدارة بعض جلسات المؤتمر؛ حيث أدار الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، الجلسة الأولى التي تناولت موضوع المنظور العالمي للفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية.