محاضرة تستعرض «توثيق المسكوكات لتاريخ الإمارات»

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة علمية بعنوان «توثيق المسكوكات لتاريخ الإمارات في العصور الإسلامية المبكرة.. منذ صدر الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الثاني»، ألقاها الدكتور عاطف منصور، أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية.

وذلك ضمن جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية المستمرة في توثيق تاريخ الدولة بالأدلة المادية والمصادر الأصلية. وأكد الدكتور عاطف منصور أن المسكوكات تعد من الوثائق الرسمية المهمة التي تسهم في توثيق التاريخ السياسي والاقتصادي للدول.

مشيراً إلى أن أرض الإمارات كانت جزءاً فاعلاً في محيطها الإسلامي، وتمتعت بمكانة اقتصادية وتجارية بارزة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، الذي جعل منها محطة رئيسية على طرق التجارة الإقليمية والدولية. واستعرضت المحاضرة الإطار الجغرافي والإداري لأرض الإمارات خلال العصور الإسلامية المبكرة.