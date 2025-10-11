«فريز أبوظبي» نوفمبر العام المقبل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن شراكتها مع «فريز» لتحويل معرض «فن أبوظبي» ليصبح «فريز أبوظبي»، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في دور الإمارة على الساحة الفنية العالمية.

وشكل معرض «فن أبوظبي»على مدى سبعة عشر عاماً، ركناً أساسياً في المشهد الثقافي الإقليمي، وأصبح محطة بارزة على الأجندة الفنية في المنطقة.

ويأتي تطوير المعرض ليصبح «فريز أبوظبي» امتداداً لهذا الإرث، وتجسيداً للرؤية الثقافية طويلة المدى للإمارة، مع توسيع نطاق المعرض عبر شبكات فريز الدولية وخبرتها في هذا المجال.

ومن المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من «فريز أبوظبي» في نوفمبر من عام 2026 في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من أبرز صالات العرض من الشرق الأوسط والعالم. وسيواصل المعرض، في صيغته الجديدة، دوره المحوري في الحياة الثقافية للعاصمة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «على مدى ما يقرب من عقدين، عكس معرض فن أبوظبي رؤيتنا للثقافة كمنصة للحوار والتواصل والإبداع، مدعوماً بمنظومة نابضة بالحياة من المتاحف وبرامج الإقامة والمؤسسات التي ترعى الفنانين المخضرمين والناشئين على حد سواء، ويأتي إطلاق فريز أبوظبي كتطور طبيعي لهذه المسيرة، إذ ينطلق من منجزات فن أبوظبي ليحملها إلى الساحة العالمية، مؤكداً مكانة الإمارة كعاصمة ثقافية، ومقدماً في الوقت نفسه لفريز بوابة فريدة إلى المنطقة».