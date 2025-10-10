لطيفة بنت محمد تفوز بجائزة «دايموند أووردز فور إكسلنس» للتميز الثقافي

سموها المرأة العربية الوحيدة ضمن قائمة مكرّمين تضم 25 شخصية عالمية
وقامت الأميرة بياتريس دي أورليانز وكريستينا مارتن بلاسي، رئيستا ومؤسستا الجمعية الإسبانية (Luxury Spain)، بتسليم الجائزة، حيث تسلمت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، الجائزة نيابةً عن سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال حفل التكريم الذي أقيم في ريال أكاديميا دي بيلاس آرتيس دي سان فرناندو في إسبانيا.
وشهدت جوائز «دايموند أووردز فور إكسلنس» حضور 25 شخصية قيادية بارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم البارونة كارمن تيسين-بورنيميسزا، وممثلون عن منظمات دولية وفعاليات عالمية كبرى وفي مقدمتها: منظمة الأمم المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمي، والمؤتمر العالمي للجوال، كذلك ممثلي مؤسسات أعمال خاصة وعلامات تجارية عالمية.
يُذكر أن الجمعية الإسبانية (Luxury Spain) قد تأسست في العام 2010 بهدف الترويج للتميز في العديد من المجالات، وتمنح الجمعية جوائزها تكريماً للقادة والرموز البارزة من حول العالم، احتفاءً بإرثهم الثقافي، والتزامهم بالقيم الإنسانية وتشجيعهم للابتكار.