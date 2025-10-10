مركز الترميم في مكتبة محمد بن راشد يشارك في «أبوظبي الرابع للمخطوطات»

شارك مركز الترميم التابع لمكتبة محمد بن راشد في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الرابع للمخطوطات، الذي أقيم على مدار يومين في المجمع الثقافي بأبوظبي، تحت عنوان «جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية: الإرث الفني وتأثيراته المعاصرة».

ويعد المؤتمر منصة علمية رائدة تجمع نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجالات تاريخ الفن، ودراسات المخطوطات، وحفظ التراث الثقافي، والعلوم الإنسانية الرقمية، بهدف استكشاف الأبعاد الجمالية والثقافية والتاريخية للفنون البصرية في المخطوطات، ودراسة تأثيرها المستمر في الإبداع المعاصر.

دراسات

وعرض مركز الترميم، خلال مشاركته، عدداً من الدراسات التطبيقية حول جهود حفظ وصون المخطوطات، من بينها ورقة بحثية بعنوان «الفنون البصرية في اللفيفة القرآنية» للباحثة أسماء الهاملي- فني ترميم.

وتناولت الدراسة لفيفة قرآنية نادرة محفوظة في معرض ذخائر مكتبة محمد بن راشد، تعود إلى العصر القاجاري (1280هـ/1863م).

كما استعرضت الباحثة ريم الظاهري، فني ترميم، تجربة مركز الترميم في ترميم مصحف من غرب أفريقيا من مقتنيات مكتبة محمد بن راشد، حيث سلطت الضوء على المراحل المختلفة لعملية الترميم بدءاً من تقييم الحالة، مروراً بخطة العلاج وأساليب الفحص، وصولاً إلى النتائج النهائية، التي أبرزت القيمة الفنية والتاريخية للمخطوطة.

تقنيات وأجهزة

وشملت المشاركة استعراض أبرز التقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة في عمليات الترميم والمعالجة الفنية، بما في ذلك أجهزة الفحص المجهري، وأدوات قياس الرطوبة والحرارة، وأجهزة التنظيف الجاف والرطب، وأنظمة معالجة الورق المتقدمة.

وتأتي مشاركة مركز الترميم في إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز حضورها العلمي والثقافي، وتسليط الضوء على دورها في صون التراث العربي والإسلامي المخطوط، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحفظ والترميم، ودعم البحث الأكاديمي المتخصص في هذا المجال الحيوي.

600 قطعة

يذكر أن معرض الترميم في مكتبة محمد بن راشد يجسد جهود المكتبة في حماية التراث الثقافي والمخطوطات والمقتنيات النادرة، من خلال مركز الترميم المجهز بأحدث التقنيات العالمية، والذي أنجز ترميم أكثر من 600 قطعة متنوعة.

كما تحتضن مكتبة محمد بن راشد في معرض الذخائر مجموعة نادرة من المخطوطات، والكتب، والأطالس القديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر، ومن أبرز المعروضات الطبعة الأولى من أطلس مايور لهولاند يوهانس بلاو (1662) بحوالي 600 خريطة، والطبعة الأولى من مجلد نابليون «وصف مصر» (34 مجلداً)، إضافة إلى دوريات عربية نادرة، توقيعات لشخصيات عالمية، وأدوات تقليدية لفن الخط وتجليد الكتب.