«الشارقة للكتاب 2025» يحتضن إبداعات 118 دولة

رافعاً شعار «بينك وبين الكتاب» يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 44 هذا العام 118 دولة من حول العالم في مكان واحد، يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً، يقدمون ملايين المؤلفات بمختلف اللغات، ويستضيف على مدار 12 يوماً من 5 - 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية، يقدمون أكثر من 1200 فعالية.

وكشف المعرض، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، عن جديد فعالياته لهذا العام، إذ سيكون الزوار على موعد مع أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب»، التي تعقد 24 جلسة تفاعلية، يقودها مؤثرون وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا، ومتجر «صيدلة الشعر» لتقديم «وصفات شعرية» مخصصة للزوار، ومحطة الحديث الصوتي «بودكاست»، وتستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات والسعودية وعُمان.

ويمنح المعرض زواره فرصة السفر إلى الجمهورية اليونانية، والاطلاع على تاريخها وجمال فنونها وعمرانها، وما قدمته تاريخياً للفكر والفلسفة الإنسانية؛ إذ يحتفي باليونان ضيفَ شرف دورته الرابعة والأربعين، مستضيفاً 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية، ومقدماً برنامجاً ثقافياً متنوعاً، يشارك فيه نخبة من الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين.

ويقدّم المعرض لعشاق الأدب الغامض تجربة فريدة، حيث يستضيف النسخة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الكتاب والمتخصصين، ويتيح فرصة الغوص في عوالم السرد المشوّق عبر جلسات حوارية وورش تفاعلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، وباناجيوتيس كوجيو، القائم بأعمال السفارة اليونانية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد العميمي، المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة «إي آند الإمارات»، وخولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور جمع من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

الكتاب مرآة القارئ

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد أحمد بن ركاض العامري أن الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدوليّ للكتاب تنطلق تحت شعار «بينك وبين الكتاب» احتفاء بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة، حين يتحول الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه، ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وقال العامري: «يقف معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام شاهداً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن الكتاب هو الفضاء الأرحب، الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات وتتبادل المعارف والخبرات، واليوم يواصل مشروعه برؤية متجددة، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مهمة تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة، وإطلاق مبادرات تدعم حضور الكتاب العربي على الساحة الدولية».

صورة مشرفة

بدوره قال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «نعتز بشراكتنا الإعلامية مع هيئة الشارقة للكتاب، وأن ننقل الصوت والصورة المشرقة لهذا الحدث الثقافي الكبير إلى العالم، فقد كانت الهيئة - وما زالت - شريكاً استراتيجياً لمشروع الشارقة الثقافي، من خلال التزامها الدائم بتوثيق المنجز الثقافي للإمارة، وتسليط الضوء على فعالياتها المتنوعة، ويأتي معرض الشارقة الدولي للكتاب في طليعة هذه الفعاليات، بوصفه تظاهرة تعيد للكتاب رونقه ومكانته في وجدان المجتمع».

وأضاف: «ستكون تغطيتنا هذا العام مميزة ومن قلب مركز إكسبو الشارقة، حيث أعددنا استديوهات خاصة لبث صورة واضحة ومباشرة من موقع الحدث.

وستقوم قناة الشارقة بنقل حفل الافتتاح، إضافة إلى برنامجي «صباح الشارقة» و«أماسي» وعدد من البرامج اليومية، فيما تقدم قناة الوسطى من الذيد برنامج «من المعرض» بتقارير ومقابلات ميدانية، ضمن برامجها اليومية.

وتعرض قناة الشرقية من كلباء برنامج «هنا كتاب» إلى جانب فواصل خاصة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

استثمار في الكلمة والفكر

من جانبه قال محمد العميمي، المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة «إي آند الإمارات»: «نفخر في (إي آند الإمارات) بأن نكون شريك الاتصالات الرسمي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأن نواصل دعم مسيرته عاماً بعد عام، إيماناً منا بأن الثقافة والمعرفة هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والتطور، وأن الاستثمار في الكلمة والفكر هو استثمار في المستقبل والأجيال القادمة».

وأضاف: «نسعى إلى تمكين المجتمعات عبر توفير أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة، ونرى في رعايتنا لهذا المعرض امتداداً لمسؤوليتنا تجاه المجتمع، ودعماً للمبادرات، التي تسهم في نشر المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات حاضنة للثقافة والإبداع».

علاقات قائمة على العلم والإبداع

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال باناجيوتيس كوجيو، القائم بأعمال السفارة اليونانية بالإمارات: «نعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على منح اليونان شرف أن تكون «ضيف الشرف» لهذا العام، وهو تكريم نراه تقديراً عميقاً للعلاقات التاريخية والثقافية، القائمة على القيم المشتركة في العلم والإبداع والحوار، وامتداداً للشراكة المميزة التي توّجت العام الماضي باستضافة الشارقة «ضيف شرف» في معرض «تسالونيكي» الدولي للكتاب، وتوقيع بروتوكول التعاون الثقافي بيننا».

رحلة

وافتتحت خولة المجيني كلمتها بشأن تفاصيل فعاليات الدورة الـ44 من المعرض، بالتأكيد على أن شعار «بينك وبين كتاب» هو دعوة لاستعادة تلك العلاقة الخاصة مع المعرفة، والاحتفاء باللحظات التي «تمنحنا القراءة فيها رحلة للتعلم، بطريقة لا تشبه أحداً إلا نحن».

دعم صانعي الكتاب

وأشار منصور الحساني، في كلمته، إلى أن المعرض يؤكد أن المعرفة عمل جماعي، وأن النهوض بالكتاب لا يتوقف عند قراءته، وإنما يمتد لدعم كل العاملين في صناعته.

2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة

ويشارك هذا العام في المعرض 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة عربية وأجنبية، وتتوزع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب على 1224 دار نشر عربية، و1126 دار نشر أجنبية.

ويقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية وورش العمل، التي يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة، ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض 300 فعالية يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً من 19 دولة، و62 ضيفاً عربياً من 20 دولة، إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم.

ويستضيف البرنامج الثقافي متحدثين من 10 دول تشارك للمرة الأولى، وهي: آيسلندا، جاميكا، نيجيريا، مالي، تشاد، أنجولا، موزمبيق، غينيا، سنيغال، وفيتنام، وتتضمن فعاليات المعرض هذا العام 15 فعالية، تخضع للتسجيل المسبق باللغتين العربية والإنجليزية، منها: «دورة كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني»، يقدمها: محمد سليمان عبدالملك.

«بوب أب»

وتجمع أكاديمية «بوب أب» بين التعلم والإلهام والترفيه عبر 24 جلسة يقودها مؤثرون وخبراء في مجالات الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

كما تشهد الدورة أيضاً محطة الحديث الصوتي «البودكاست»، التي تستضيف برامج عربية شهيرة، منها «أسمار» من السعودية، و«جلسة كرك» من سلطنة عُمان، و«كرسي الاثنين» من الإمارات.

متحدثون

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، أبرزهم: عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الدكتورة مريم الهاشمي، الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، المؤرخ والباحث الدكتور حمد بن صراي، الباحث والكاتب الدكتور فهد المعمري، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، وغيرهم، في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب، للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، منهم: عالم المصريات الشهير زاهي حواس، الكاتب محمد جودت «مو جودت» من مصر، الكاتب والفنان خالد الصاوي من مصر.

برنامج إبداعي حافل بتنوع الثقافات

يحفل البرنامج الثقافي في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب بالعديد من الفعاليات الإبداعية التي تجمع بين الفكر والتشويق، وتجتذب الاهتمامات المختلفة لدى زوار المعرض.

«مقهى الشعر»

ويجتمع الشعر العربي مع نظيره العالمي في فضاء إبداعي يشهده «مقهى الشعر»، حيث يقدم أمسيات شعرية غنية، تمتد عبر لغات وثقافات العالم، بمشاركة نخبة من الشعراء العرب، منهم حمد البريدي من قطر، وسعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من الشعراء الأجانب.

750 ورشة عمل

ويقدم المعرض برنامجاً تدريبياً يضم 750 ورشة عمل للأطفال والكبار، يشرف عليها 28 ضيفاً من 9 دول. كما ينظم 85 عرضاً من 12 دولة، تتنوع بين المسرحيات والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية.

ويقدم صانع المحتوى حسن سليمان المعروف بـ«أبو فلة» لأول مرة عرضاً تفاعلياً حياً، يجمع بين الكوميديا والمنافسات الترفيهية وتفاعل الجمهور.

مهرجان الإثارة والتشويق

ويستضيف المعرض مهرجان الإثارة والتشويق في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، بالتعاون مع Thriller Festival NY، ليقدم تجربة فريدة تجمع أكثر من 13 متخصصاً من أبرز المؤلفين ووكلاء النشر وكُتّاب السيناريو في العالم، ويستضيف المهرجان عرضاً مسرحياً تفاعلياً بعنوان «جريمة في المجلس»، بمشاركة طلاب من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويتيح المهرجان لجمهور المعرض فرصة التعرف إلى أحدث اتجاهات أدب الألغاز والغموض والتشويق، عبر جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، يشارك فيها نخبة من أبرز كتّاب أدب التشويق والغموض، وهم: أرمينتا هول، راغنار جوناسون، مات ويتن، إيفا بيورغ، ستيسي ويلينغهام، عمر شهيد حامد، جينيفر هيليير، ودانيال ج. ميلر.

42 فعالية بركن الطهي

ويقدم ركن الطهي في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب تجربة، تجمع النكهات العالمية بالإبداع الثقافي، من خلال 42 فعالية، يقدّمها 15 ضيفاً من 14 دولة، من أشهر الطهاة العالميين، من بينهم فادي كتان، ضيا الحنون، ماما وفاء، راشانا ريمال، وولدي رييس.

58 مؤسسة ثقافية يونانية

وتشارك اليونان «ضيف شرف» في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتسلط الضوء على غنى التراث الأدبي والفكري اليوناني، من خلال 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية، وبرنامج ثقافي متنوع، يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين، حيث يقدمون رؤى متعددة حول الأدب والشعر والترجمة والفنون المسرحية.

البرامج المهنية

وتنطلق الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام بالدورة التدريبية للناشرين، التي تقام في الأول من نوفمبر بالتعاون مع جامعة نيويورك، بمشاركة 161 ناشراً، بينهم 75 ناشراً من القارة الأفريقية.

وتركز الدورة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إدارة المحتوى الصوتي وتطوير استراتيجيات نشر الكتب المسموعة، وغير ذلك من المجالات.

ويشارك في تقديم جلسات الدورة التدريبية للناشرين نخبة من خبراء صناعة النشر العالميين، من أبرزهم: أماندا داتشيرنيو، وبروك أودونيل.

30 ورشة عمل

ويشهد مؤتمر الناشرين في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام من 2 إلى 4 نوفمبر، مشاركة نخبة من ممثلي دور النشر والوكلاء والخبراء في صناعة الكتاب من مختلف دول العالم.

ويتضمن المؤتمر أكثر من 30 ورشة عمل، تغطي طيفاً واسعاً من قضايا وتحديات قطاع النشر، إلى جانب لقاءات ثنائية مخصصة لعقد الصفقات، والتسجيل في منحة الترجمة.

ويثري جلسات المؤتمر عدد من المتحدثين البارزين، في مقدمتهم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ومادلين ماكنتوش، الرئيس التنفيذي لشركة Authors Equity، وفايدون جري جور يوس، مؤسس شركة أوراسيا بارتنرز، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين.

400 مشارك

وتنطلق خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات،خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، بتنظيم هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية (ALA)، ويستقطب المؤتمر أكثر من 400 مشارك من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من مختلف دول العالم.

وتحظى الدورة الـ44 من المعرض بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية، تضم: شركة e& اتصالات، الشريك الرسمي، وشركة «أرادَ» شريكاً للتطوير، فيما يشارك «بنك الاستثمار» و«بنك الشارقة» شركاء مصرفيين، كما تسهم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بوصفها الشريك الإعلامي الرسمي، ومركز إكسبو الشارقة شريكاً استراتيجياً، وأبوظبي للإعلام شريكاً إعلامياً، إلى جانب مركز تريندز للبحوث والاستشارات الشريك البحثي، ومطار الشارقة الدولي شريكاً استراتيجياً، والمالية المركزية الداعم التقني المالي.