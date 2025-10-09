«حبر من ذهب» في قصر الوطن

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع جامعة ماكغيل الكندية معرضها المتنقل الرائد «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، لتسليط الضوء على غنى وجمال وثراء تراث المخطوطات العربية والإسلامية وما تركته من أثر عالمي بارز.

ويأتي اختيار قصر الوطن محطة أولى للمعرض نظراً لمكانته منارة ثقافية ومعمارية تحتفي بالإرث الحضاري، ولما يمثله من رمز وطني وثقافي يجمع بين العمارة الفريدة والمحتوى المعرفي الغني.

ويستمر المعرض على مدى 6 أشهر بدءاً من أول من أمس ضمن إقامة فنية خاصة، على أن ينتقل في يناير 2027 إلى جامعة ماكغيل في كندا، ليواصل رحلته في عرض هذا التراث أمام جمهور عالمي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يجسد معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية» شهادة حية على الإنجازات الفكرية والفنية للعالمين الإسلامي والعربي وأثرهما العالمي».

وقال محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ورئيس مجلس أمناء قصر الوطن: «تعبر إقامة فعاليات معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، في قصر الوطن، عن مكانة القصر كونه معلماً وطنياً ثقافياً بارزاً يختزل المشهد الحضاري لإمارة أبوظبي، الذي يجمع عراقة الماضي بإبداع العصر وابتكاراته، ضمن إطار من القيم الوطنية وروح الاعتزاز بالهوية الثقافية».