«تحدي القراءة» مسار إماراتي لولادة جيل عربي مبدع

أثنى الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس د. حسن شحاتة، على مشروع «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بأثره الإيجابي الكبير على وعي وثقافة الأجيال الناشئة في العالم العربي.

وتحدث الأكاديمي المصري لـ«البيان» عن مبادرة «تحدي القراءة العربي»، مؤكداً أنها تمثل أكبر مشروع ثقافي معرفي في العالم العربي، حيث يهدف المشروع لترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلاب في مختلف الدول العربية.

مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تنمية وعي الطلاب وإثقال مهاراتهم الثقافية والأدبية. وشدد شحاتة، على أن هذه المشروعات قادرة على اكتشاف المواهب الأدبية والفكرية، والمساعدة في تشكيل جيل من الكتّاب والروائيين والمفكرين الذين سيحملون راية المعرفة في المستقبل.

وقال الخبير التربوي وأستاذ المناهج، إن المشروع يمثل نموذجاً فريداً لتشجيع القراءة بين الطلاب من مختلف الأعمار، حيث يسهم في غرس عادة القراءة، وتوسيع مداركهم، وتنمية قدراتهم الفكرية والمعرفية في سن مبكرة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في تكوين الشخصية وتعزيز الذكاء اللغوي والثقافي.

وأشار إلى أن مبادرات كهذه تلعب دوراً أساسياً في خلق بيئة تعليمية محفزة للقراءة، من خلال دمج الشباب في أنشطة ومسابقات تفاعلية تجعلهم يتعاملون مع الكتب كأدوات للمتعة والمعرفة في آن واحد، مما يحقق نوعاً من التنافس الإيجابي بينهم، ويحوّل القراءة إلى أسلوب حياة.

وأكد شحاتة أن المشروع يسهم بفاعلية في تعزيز الثقافة العامة لدى الشباب، وتوسيع تفضيلاتهم القرائية لتشمل موضوعات متنوعة، إلى جانب تحفيزهم على الاكتشاف والتعلم الذاتي عبر منصات معرفية متنوعة.

وأضاف الأكاديمي بجامعة عين شمس: «هذه المشروعات الثقافية تثمر عن جيل قارئ، ناقد، ومبدع، قادر على المساهمة في نهضة المجتمع ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة». واختتم حسن شحاتة حديثه قائلاً:

«اعتماد المشروع على وسائل رقمية متعددة ومنصات إلكترونية يسهّل وصول الشباب للمحتوى المعرفي، ويحوّل القراءة إلى نشاط تفاعلي رقمي يواكب روح العصر».

مشيراً إلى أن هذه المنصات توفر أدوات تقييم وتوجيه تساعد في بناء برامج تعليمية متكاملة، وتحفّز على الاندماج في مجتمع المعرفة الرقمي. جدير بالذكر، أن مشروع «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد أكبر مبادرة معرفية تنافسية من نوعها في الوطن العربي.

ويستهدف غرس ثقافة القراءة في نفوس النشء، وتحفيزهم على جعل المطالعة عادة يومية أصيلة، وتنمية شغف الطلاب بالقراءة، بما يثري أفكارهم، ويوسّع آفاقهم المعرفية، ويُعزز من قدراتهم الفكرية ومهاراتهم التحليلية والإبداعية، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من الكلمة والمعرفة.