«ملامح متغيرة» يرصد الحركات الفنية في الخليج

افتتحت مؤسسة «فن جميل» المعرض الجماعي «ملامح متغيرة: عن الحركات والمجموعات الفنية في الخليج بالقرن العشرين»، الذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، في «حي جميل» بجدة، بمشاركة إماراتية كبيرة ومتميزة.

ويجمع المعرض 50 فناناً ومجموعة فنية من الرواد، عبر 80 عملاً، جُمعت من أكثر من 20 مجموعة مقتنيات عامة وخاصة، إذ يتتبع تطور الحركات الفنية الحديثة في منطقة الخليج العربي في كل من والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

وتتراوح الأعمال الفنية من مدارس الرسم التجريدي إلى الموجة المفاهيمية الجديدة والتصوير الفوتوغرافي والنحت، وتقدم نظرة جديدة لدور الحداثة وبناء الدولة والهوية الثقافية في تشكيل المشهد الفني بالمنطقة خلال القرن العشرين، خاصة أن العديد من الأعمال تُعرض للمرة الأولى منذ عرضها الأصلي، وكذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

ويسلط المعرض الضوء على الدور النقدي والتأسيسي الذي لعبه الفنانون في تشكيل المؤسسات وتنمية المجتمعات الإبداعية خلال فترة التحول.

ويسلط معرض «ملامح متغيرة» الضوء على الممارسات المتوازية والمتقاطعة التي ظهرت خلال فترات تكوّن التحول الثقافي. وقد لعب العديد من الفنانين المشاركين بالمعرض أدواراً حاسمة في إنشاء المؤسسات الفنية، وتنمية المجتمعات في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يذكر أن المعرض قُدم لأول مرة تحت عنوان «حداثة خليجية: رواد ومجموعات فنية في شبه الجزيرة العربية» في معرض الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عام 2022.

مشاركون

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض المقبل كلاً من: عباس المحروس، عبدالكريم العريض، عبدالناصر غارم، عبدالقادر الريس، عبدالحليم رضوي، عبدالله المحرقي، عبدالله القصار، عبدالله الشيخ، عبدالله حمّاس، عبدالرحمن السليمان، عبدالواحد المولوي، أحمد ماطر، أحمد قاسم السني، علي المحميد، أنور سونيا، أيوب مالينج، بلقيس فخرو، بدور الريامي، ابتسام عبدالعزيز، حسن مير، حسن شريف، حسين السني، إبراهيم إسماعيل، عيسى صقر الخلف، جعفر إصلاح، جاسم الزيني.

عبدالكريم البوسطة، خالد البدور، نجوم الغانم، حسن شريف ويوسف خليل، خليفة القطان، خزعل عوض قفاص، محمد أحمد إبراهيم، محمد علي عبدالله، محمد السليم، محمد كاظم، موسى عمر، منيرة موصلي، منيرة الكازي، نجاة مكي، ناصر اليوسف، رشيد البلوشي، راشد العريفي، صبيحة بشارة، صفية بن زقر، سيف الكواري، سامي محمد، ثريا البقصمي، ويوسف أحمد.