500 عمل فني إبداعي لـ 240 طالباً ضمن «موهبتي»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق المعرض الطلابي لبرنامج «موهبتي» المنتظر، والذي يضم أكثر من 500 عمل فني بصري وإبداعي لأكثر من 240 طالباً وطالبة من المنتسبين إلى برنامج «موهبتي» لتطوير المواهب الإبداعية.

يُقام المعرض في منارة السعديات، ويستقبل الزوار يومياً اعتباراً من يوم أمس (22 مايو الجاري) وحتى 30 يونيو المقبل. ويعنى معرض «موهبتي»، البرنامج الرائد، بتعزيز القدرات الإبداعية وتنمية المواهب الفنية لدى الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي. ويسلط المعرض في نسخته الثامنة هذا العام الضوء على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية.

ويعد المعرض منصة مثالية تمكّن الطلبة من عرض أعمالهم الإبداعية أمام الجمهور، بما يُشجّعهم على التعبير الفني الحر، وتُسهم في تعزيز نموهم الإبداعي، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز. وتتماشى هذه المبادرة مع مهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الأوسع نطاقاً للاستثمار في الشباب ورعاية المواهب الإبداعية.